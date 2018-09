Isarescu: Criptomonedele trebuie reglementate, altfel ne vom pomeni cu un fel de Caritas sau FNI

"Eu nu-l simt ca tinde coarda sa insiste spre suprareglementare, dar, bazat pe intelepciunea trecutului, stie ca de cate ori lumea a explodat a explodat fie din lipsa de reglementare sau dintr-o reglementare proasta. Suprareglementarea este altceva. Sa incerci sa pui asa tot felul de obstacole si pana la urma ajungem la o definitie a ce este aceea reglementare si ce este suprareglementare.La fel vorbeste Daniel (Daniel Daianu - n.r.) despre monedele acestea, cryptocurrencies. Putem sa le oprim? Nu avem cum sa le oprim pentru ca e tehnologie aici si ea vine cu rapiditate, cu o gramada de avantaje, dar sa incercam sa le reglementam, asa cum spune si Banca Centrala Europeana si care este si pozitia noastra.In sfarsit, paranteza, pozitia noastra este pentru ca suntem membri ai sistemului bancilor centrale europene, inchid paranteza, dar solutia aici este ca aceste cryptocurrencies sa fie reglementate, altfel ne vom pomeni si in acest domeniu, si scuzati-mi comparatia, cu un fel de Caritas, cu un fel de FNI, dupa care se vor cauta vinovati. Si vinovatii de regula in asemenea escrocherii - ca sunt interne, internationale - tot timpul trebuie sa fie cei care au incercat sa reglementeze si nu au putut sau nu au reglementat la timp sau au reglementat cu intarziere", a afirmat Isarescu.Potrivit guvernatorului BNR, unul dintre pericolele semnalate de Daniel Daianu este cel al unui sistem bancar care scapa de sub control si care ar putea sa fie sursa unei noi crize economice.Facand referire la situatia din 2008, Mugur Isarescu a precizat ca "rezerva valutara ne-a salvat", norocul Romaniei fiind ca a acumulat o rezerva importanta, iar BNR "nu a tinut foarte mult la dogme, nu a lasat cursul sa fie free-floating".Conform sursei citate, rezerva BNR a crescut pentru ca banca centrala a cumparat masiv valuta cand cursul tindea sa se duca spre 2 lei iar BNR a reusit sa-l opreasca la 3,2 lei, desi ar fi ajutat mai mult nivelul de 3,5 lei.BNR a organizat luni dezbaterea cu tema "10 ani de la izbucnirea Crizei Financiare", care a avea loc cu ocazia lansarii volumului academicianului Daniel Daianu intitulat "Emerging Europe and the Great Recession", aparut la editura Cambridge Scholars Publishing (UK) .