Isarescu, de acord cu o comisie de trecere la euro: Are scopul de a obtine consensul populatiei

"Comisia Nationala pentru pregatirea Romaniei in ceea ce priveste trecerea la moneda unica. Eu am vazut proiectul de ordonanta de urgenta. Trebuie sa va spun ca l-am si semnat dupa ce a fost discutat cu membrii Consiliului de Administratie si am inteles doua lucruri care mi se par esentiale.Unu: aceasta comisie suspenda activitatea altui comitet, deci nu e vorba numai de comitetul nostru care trebuie sa va spun este un comitet pur tehnic.Acolo s-au discutat detalii pana la cum se face alimentarea cu bancnote a Romaniei in momentul X.Deci sunt si detalii tehnice extrem de amanuntite. Comitetul guvernamental de trecere la euro in care functiona si in care copresedinti erau premierul Romaniei si guvernatorul Bancii Nationale a fost suspendat atata vreme cat functioneaza actuala comisie. Eu am inteles urmatorul lucru.Aceasta comisie are efectiv scopul sa pregateasca procesul si sa obtina consensul national. Sunt pentru aceasta abordare", a spus Isarescu.Acesta a precizat ca este de acord cu abordarea pentru ca pregatirea consensului national presupune implicarea mai multor institutii si a partidelor politice."Am condus, cand am fost premier, un proces de obtinere a consensului national pana in anul 2000 pentru integrarea in Uniunea Europeana in 2007, am lucrat la elaborarea unei strategii in aceasta directie si stiu cat de laborios este consensul national. Banca Nationala nu avea putere sa faca acest lucru", a mentionat Mugur Isarescu.Al doilea motiv tine de faptul ca in acest proces trebuie stabilite inclusiv etapele legislative. De exemplu, pentru Legea Bancii Nationale sunt necesare 20 de amendamente pentru a ne putea integra in zona euro.