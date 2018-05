Isarescu despre majorarea salariilor: Atentie cum le punem ca sa incapa in carapacea economiei

"Salariile, inclusiv salariile minime, au crescut, in piata, indiferent ca Guvernul a majorat salariul minim sau nu, au crescut intr-adevar si salariile bugetarilor.Si aici pozitia Guvernului are justificare: cum vreti sa oprim medicii sa plece daca nu prin majorari de salarii? Cum vreti sa diminuam coruptia din spitale daca nu prin majorari de salarii.Deci nu ati gasit in materialele Bancii Nationale batalii pe aceasta tema.Noi ce spunem: atentie, atentie, atentie, prudenta ca sa vedem cum le punem de asa maniera ca sa incapa in carapacea economiei, in carapacea macroeconomica", a spus Isarescu.Guvernatorul BNR a afirmat ca piata fortei de munca ramane tensionata si se inregistreaza o majorare a costului unitar al fortei de munca.In context, el a precizat ca nu crede ca cineva mai poate sa opreasca salariile in Romania iar important este ca acestea sa fie temperate si nu blocate."Ma exprim precum bunicul: bai nene bai uita-te si tu, 50% crestere (a costului unitar al fortei de munca n.r.) Mai e de glumit cu asemenea cresteri de costuri. Poti sa visezi ca ele nu se vor reflecta in preturi? E greu.In orice caz, va mai transmit un mesaj, apropo de un premier care zicea ca dormim aici.Nici nu dormim si suntem in aceasta cladire, dar cand vezi asemenea cifre nu poti sa visezi sa spui 'nu are un impact'. E foarte greu sa gasesti pe partea cealalta un compensator, cum este o crestere de productivitate sau o crestere de imbunatatire tehnologica care sa echilibreze situatia", a declarat Isarescu.Raportul asupra inflatiei mentioneaza ca dinamica anuala a costurilor unitare cu forta de munca pe ansamblul economiei s-a majorat in trimestrul IV 2017 (12,5%) comparativ cu cel anterior (8,5%), contributia majora revenind avansului remunerarii salariatilor; dinamica productivitatii muncii, desi a cunoscut o usoara incetinire de ritm, a continuat sa fie alerta, ramanand in apropierea valorilor inregistrate in ultimii doi ani.In acelasi timp, ritmul anual de crestere a costurilor salariale unitare din industrie s-a temperat in intervalul octombrie 2017 - februarie 2018 comparativ cu trimestrul III, pe fondul castigurilor mai ample in planul productivitatii muncii, insa ratele anuale consemnate de ramurile producatoare de bunuri de consum au continuat sa se plaseze la valori net superioare mediei.Potrivit Raportului asupra inflatiei, rata anuala a inflatiei IPC si-a continuat traiectoria ascendenta pe parcursul trimestrului I 2018, pana la 4,95% in luna martie, valoare ce depaseste limita superioara a intervalului asociat tintei stationare de 2,5% (a1 punct procentual), confirmand insa prognoza din Raportul asupra inflatiei anterior.Din avansul de 1,6 puncte procentuale inregistrat in martie 2018 comparativ cu finele anului 2017, 1 punct procentual a avut ca provenienta epuizarea efectelor statistice resimtite de rata anuala a inflatiei IPC, asociate modificarii unor impozite indirecte si eliminarii unor taxe nefiscale la inceputul anului 2017.Acestora li s-au adaugat cresterile de preturi din perioada analizata, vizibile atat la nivelul unor componente exogene ale cosului de consum (cele mai ample majorari fiind consemnate in cazul energiei electrice si al gazelor naturale, cu o contributie de 0,5 puncte procentuale), cat si in inflatia de baza.La randul sau, rata medie anuala a IAPC s-a majorat sensibil, pana la 1,9% in luna martie 2018, avansul fata de valoarea din decembrie 2017 fiind de 0,8 puncte procentuale.