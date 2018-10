Isarescu face glume despre cursul valutar: Daca am ajuns sa ne ingrijoreze o depreciere de 4 bani...

"Suntem incapatanati si nu facem prognoze de curs, dar pot sa fac o gluma. Depinde cum o s-o transmiteti maine. Mai, daca noi am ajuns sa ne ingrijoram ca se misca cursul de la 4,66 la 4,7, adica cu patru bani, adica cu 1%, pai cred ca am progresat foarte mult. Fara gluma asta. Am progresat daca ne ingrijoreaza asa ceva. Lasati-l in pace, v-am mai spus de atatea ori. Cursul are multe functii, multe functii si daca voiam sa facem un curs fix il faceam. Faceam si noi un currency board precum bulgarii si schimbam toata politica. E mult mai simpla", a spus Isarescu, intrebat daca impartaseste prognozele analistilor bancilor care vad un curs de schimb euro-leu la 4,75 sau chiar 4,8 lei anul viitor.Guvernatorul a mentionat ca in acest an cursul s-a dovedit mult mai stabil decat al vecinilor si a ajutat in ceea ce priveste inflatia."Este clar ca o jumatate de an cel putin opinia publica a fost bombardata cu prognoze, aprecieri, evaluari, unele de la specialisti. Ca se va intampla ceva cu cursul, ca se duce dincolo de un prag, dincolo de alt prag, ca va sari, ca se va deprecia, ca se va intampla asa si pe dincolo. Ca sa raman usor confuz pentru ca noi ne mentinem ideea ca nu facem prognoze de curs. Acesta a fost insa realitatea. Si cel putin pe termen scurt fara sa ne ancoram la curs nu am iesit din inflation targeting, ca sa fim corecti, asa ca ne uitam la toti tintitori de inflatie am ramas cei mai usor conservatori, ca sa vedeti cum se schimba istoria. Deci fara sa facem prognoze de curs trebuia sa dam o anumita credibilitate evolutiei cursului pentru ca probabil stiti mai bine decat mine, ca traiti in Romania. In piata, pentru multe dintre produsele de import se stabileste pretul in lei la cursul cel mai depreciat, evaluat in piata, in general. Asa face orice importator, isi asigura o marja de castig minim ca sa nu intre pe pierdere", a declarat Isarescu.Isarescu a fost intrebat spre opinia viceguvernatorului BNR, Liviu Voinea, potrivit careia credibilitatea cursului de schimb valutar a fost pusa la indoiala in acest an motiv pentru care BNR a fost nevoita sa majoreze dobanda de referinta.Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis in sedinta de miercuri mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50% pe an, conform unui comunicat remis AGERPRES.De asemenea, a fost decisa mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,50% pe an si a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare la 3,50% si pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si in valuta ale institutiilor de credit.