Isarescu: Nu avem niciun gand sa descurajam creditarea

"Pentru ca au fost suficient de multe interpretari in presa, in media, despre intentiile noastre trebuie sa o spun de la inceput foarte clar aici in fata dumneavoastra ca nu avem niciun gand sa descurajam creditarea. Dimpotriva, vrem sa o incurajam. Cautam si noi cai si asteptam si de la dumneavoastra dezbateri pentru incurajarea creditarii. Dar, intr-adevar, ne intereseaza o creditare sanatoasa, echilibrata pe componente, sustenabila si insist pe acest cuvant, chiar daca el este pasaresc, sustenabila. De ce? Pentru ca si o parte din dezintermediere, din scaderea creditarii la care am asistat in ultimii doi ani, chiar trei ani, provine din faptul ca unele credite nu au fost sustenabile. Deci s-au dus in directii care nu aveau cum sa continue. Discutiile acum, si inchei acest prim mesaj, sunt urmatoarele: cum sa echilibram pe componente creditarea pentru ca ea sa dureze, sa contribuie ani buni de acum inainte la cresterea economica. Practic sa preia, sa devina unul din motoarele principale ale cresterii economice", a spus Mugur Isarescu.Potrivit guvernatorului BNR, banca centrala intentioneaza ca in lunile de vara sa discute cu Asociatia Romana a Bancilor si cu autoritatile romane nebancare despre cum sa devina creditarea un motor al cresterii economice durabile.Isarescu a reamintit faptul ca desi gradul de intermediare financiara din Romania se plaseaza la cel mai scazut nivel din tarile membre ale UE se mentine pe un trend descendent, respectiv la 27% din PIB la finele anului 2017, fata de varful 40% atins in 2011.In opinia acestuia, declinul intermedierii financiare s-a produs in conditiile in care s-au constatat cresteri ale creditului acordat sectorului privat, de 5% in 2017 si de peste 6% in termeni anuali in perioada ianuarie - aprilie din anul acesta."Evolutia pe care o vedem si citim cu atentie cifrele sugereaza ca, fara a fi determinant, efectul de numitor, sa-l numesc asa, si anume faptul ca la numitor avem o crestere economica alerta bazata nu pe credit bancar ci pe stimuli fiscali si pe masuri de stimulare a veniturilor, deci acest efect de numitor este relevant. Si de aici si discutia de fond. Stimulii fiscali nu pot sa fie folositi la infinit si atunci pentru a avea crestere economica in Romania si Banca Nationala este interesata de cresterea economica, insa una de durata, trebuie sa vedem cu ce inlocuim acesti stimuli fiscali care isi vor diminua din importanta. Creditul poate sa fie, creditul sanatos, echilibrat, sustenabil, poate sa fie un motor important", a explicat Mugur Isarescu.De asemenea, guvernatorul BNR a afirmat ca multe companii sunt subcapitalizate si ca acestea nu pot fi finantate, dar daca acest aspect nu va fi inteles, unii vectori de comunicare din societate vor continua sa acuze bancile ca nu au grija de economia reala si "intorc spatele firmelor", insa bancile au sarcina de a explicat acest aspect."Intr-o discutie referitoare la dinamica inca modesta a creditului neguvernamental nu ar trebui pierdut din vedere nici rolul jucat de incertitudinea legislativa creata de initiative care vizau profilul de risc, nu doar la creditele viitoare, ci si al stocului existent. Am aici in vedere initiativele referitoare la darea in plata, ori la rambursarea la cursul istoric a creditelor in franci elvetieni", a subliniat seful BNR.Potrivit guvernatorului Bancii Centrale, Curtea Constitutionala a intervenit, a anulat sau a atenuat o parte din prevederile acestor initiative legislative, dar climatul de incertitudine creat a afectat oferta de credite precum si perceptia de risc pe care in mod normal o banca trebuie sa o aiba.