Isarescu: Se vorbeste de reducerea impozitarii, dar unde sa le mai reduci, mai nene?

"Nu doar marimea impozitelor conteaza, cum uneori se discuta. Si acum se mai vorbeste de reducerea impozitarii. Unde sa le mai reduci, mai nene? Scuzati-mi exprimarea... Avem numai 26% din PIB venituri din impozite, cel mai mic nivel din toate tarile europene. Am iesit din orice model european. Bineinteles ca pare cea mai simpla solutie, dar eu cred ca nu numai marimea impozitelor conteaza, ci si povara birocratiei, domnia sau nu a legii, costurile pentru obtinerea de avize si autorizatii sau chestiunea contractuala. Totul trebuie sa plece de la disciplina de plati pe care o impun cei de la Finante. Mai este un aspect care, de multe ori, conditioneaza calitatea institutiilor: independenta functionarilor. Doar o institutie care stie ca profesionalismul si binele public sunt adevaratele constrangeri ale functionarului, si nu influenta sau interesul cuiva, poate contribui la consolidarea climatului de afaceri", a afirmat Isarescu.Guvernatorul BNR a sustinut ideea conform careia tarile sunt mai dezvoltate si progreseaza mai rapid daca au institutii de calitate."Daca dorim cresterea performantei economiei pe termen lung, nu este suficient ca doar companiile private sa faca eforturi, ci si institutiile sa stie sa-si calibreze dozajul si calitatea interventiilor. Aceasta teza a rolului institutiilor pentru o buna economie de piata are o larga sustinere in literatura de specialitate. Nu am in vedere doar institutii guvernamentale, ci ma refer la institutii ale economiei de piata in sens larg, cum fi Camera de Comert. Existenta unor institutii puternice este cel mai bun indicator al dezvoltarii structurale si al capacitatii unui stat de a crea bunastarea pe termen lung. Tarile sunt mai dezvoltate si progreseaza mai rapid daca au institutii de calitate si acest lucru este deja demonstrat si acceptat. De ce se intampla asta? Simplu, pentru ca antreprenorii se simt protejati in economii care ofera predictibilitate, in care le sunt garantate drepturile de proprietate. Statul trebuie sa fie un concurent loial, sa-si faca platile la timp, nu doar sa pretinda sa i se plateasca impozitele la termen. Sustenabilitatea cresterii economice, ca generator de convergenta reala, este intrinsec legata de concurenta si competitivitate. Buna functionare a economiei de piata depinde de buna functionare a acestor doua aspecte care pot fi determinate fundamental de modul in care institutiile noastre stiu sa se implice in economie", a precizat Mugur Isarescu.Consiliul Concurentei organizeaza, luni, la sediul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), conferinta cu tema "Mediul concurential si competitivitatea in sectoare cheie ale economiei romanesti'.