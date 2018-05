Isarescu: Ca economisti, avem responsabilitatea sa acoperim deficitul de analiza economica

"Aveti si avem cu totii, ca economisti, o responsabilitate sa acoperim acest gol, acest deficit de analiza economica si financiara. El a aparut si datorita faptului ca exista un principiu in comunicare, chiar daca nu suntem toti comunicatori, trebuie sa il stim, ca intr-un spatiu gol, neacoperit, vine exact cine nu trebuie.De aceea, formule pe care le aud de la multi dintre colegii nostri, inclusiv bancheri, 'lasati-i sa vorbeasca, ca nu stiu ce vorbesc' mie nu mi se pare abordarea cea mai potrivita. Pentru ca ei acopera spatiul public, intoxica societatea cu tot felul de traznai, ca sa nu le numesc altfel, si apoi este foarte greu sa le reversezi", a spus Mugur Isarescu.Guvernatorul a mentionat tema "dobanzii la depozitele in aur", precizand ca a stapanit opinia publica doi ani, timp in care a fost preluata."Aceasta detasare de viata urbei, viata cetatii, 'eh, vorbesc si ei si nu stiu ce vorbesc', nu este una buna", a afirmat Isarescu.