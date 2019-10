Isarescu: E o exagerare sa spunem ca ''leul e in fundul prapastiei''

"Taraboiul acesta care este efectiv exagerat, l-am vazut si intr-un jurnal de astazi, cu deprecierea cursului. Leul nu s-a depreciat in ultimele luni. S-a apreciat in vara de pe la 4,76 la 4,72 (de lei pentru un euro - n.r.) si apoi s-a dus spre 4,75. Deci e mai rau decat o exagerare sa spunem "leul e in fundul prapastiei" sau asa mai departe. In ceea ce priveste evolutia leului fata de dolar, nu putem sa tintim doua lucruri si nici sa ne uitam in zeci de parti cat am vrea. Este vorba de o apreciere a dolarului si o depreciere a monedei euro. In contexul unui razboi comercial in toata regula cu componente de razboi valutar. Deci ea in mod normal constituie o preocupare, dar nu prea avem ca se facem. Cu euro nu putem sa influentam noi evolutia cursului euro fata de dolar", a spus Mugur Isarescu.El a mentionat ca daca am asistat la o deprecierea mai sensibila in zona noastra acesta a fost a forintului unguresc si a zlotului polonez."Daca luam baza 2018 leul s-a depreciat fata de euro cam cu 3%, iar forintul cu 8% si zlotul cu vreo 4-5%. Deci aici intrebarea este urmatoarea. Ne permitem sa apreciem leul fata de forint in conditiile in care avem deficite comerciale mai ales pe partea de produse agricole cu Ungaria? Acesta nu este o sugestie. Atentie! Este o intrebare. Un singur lucru cred ca nu ne putem permite, sa mai mai continuam cu marota asta ca la orice miscare a cursului de un ban in sus, in jos, a venit sfarsitul lumii. Cred ca trebuie sa lasam cursul si piata sa functioneze", a spus Mugur Isarescu.Conform guvernatorului, leul "s-a plimbat" in aceasta vara intr-o marja mai mica de 1%.El a spus ca in ceea ce priveste balanta contului curent sunt semne de usoara ameliorare in sensul ca dinamica importurilor a mai slabit. Isarescu a mentionat ca exista o deteriorare la servicii, un sector care in trecut au a avut o contributie importanta in prima parte anului cand a compensat soldul negativ al balantei comerciale.El a declarat ca o depreciere a cursului nu poate sa echilibreze situatia balantei contului curent. Pentru ajustarea deficitului de cont curent este nevoie de o combinatie de masuri monetare si fiscale, si, in masura in care se poate, reforme structurale.