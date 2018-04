Isarescu: Moneda nationala s-ar putea deprecia in perioada urmatoare

Analistii se asteptau la o majorare a dobanzii cheie

"Pot sa fie presiuni pe depreciere (a monedei nationale n.r.). In ce sens? In sensul ca pietele am vazut ca asteptau, mai ales economistii din banci, asteptau o majorare. Si cam asa se intampla. Cand sunt dezamagiti pot sa reactioneze. Dar va dau doua informatii esentiale.In primul rand cursul a dovedit, mai ales dupa a doua majorare. o stabilitate relativa, la un nivel care speram noi sa nu agraveze deficitul balantei comerciale si a contului curent.Dimpotriva, daca s-ar putea, el, cursul, sa atenueze acest deficit. De ce este important important ce va spun acum?Pentru ca Banca Nationala ar putea sa majoreze dobanda, asa, fara sa se uite la multitudinea de factori, sa accepte aprecierea leului.Si ce vom constata? Ca noi combatem inflatia cu pretul deteriorarii balantei comerciale si de pret. Nu vrem asa ceva. Nu este o solutie viabila, sustenabila si nici nu e spre binele tarii.Deficitul balantei de plati, deficitul de cont curent, nu a depasit 4%, dar tinde sa depaseasca 4%", a explicat Mugur Isarescu, dupa ce a fost intrebat daca decizia de a mentine dobanda cheie neschimbata va influenta cursul de schimb.Acesta a afirmat ca 4% deficit de cont curent din PIB, nu este o "cifra magica", dar este o cifra trecuta in tabloul de bord si nu este bine sa treci dincolo de ea, pentru ca inseamna ca depinzi foarte mult de investitorii straini, de capitalurile care intra si care "asa cum intra tot in acest fel pot iesi"."Ce am vrut sa va spun este ca intre lucrurile pe care le-am avut in vedere a fost sa nu stimulam intrarile de capital si aprecierea cursului, care altminteri ne-ar ajuta. Dar nu face bine economiei o apreciere a cursului.O apreciere, nu ma refer la cifre din acestea pe care vad ca le mentionati cu obsesie, de 1, 2, 3 bani in sus. Cursul este curs ca sa se plimbe in anumite limite", a adaugat Mugur Isarescu.Guvernatorul BNR a mentionat ca nu poate numai BNR sa raspunda la intrebarea legata de impactul deciziei BNR de a mentine dobanda cheie asupra cursului, pentru ca este vorba si de maniera in care pietele interne si externe percep decizia de miercuri."Noi avem un mesaj catre piete. Exista un diferential de dobanda destul de consistent in favoarea leului. Cred ca este acoperitor. O sa vedem ce spun pietele", a mai spus seful Bancii Centrale.Acesta sustine ca dupa ultima decizie de politica monetara s-a simtit o usoara tendinta de apreciere a leului.Totodata, Isarescu a precizat ca majorarile de dobanda cheie inca nu si-au consumat efectul si ca ne putem astepta la majorari ale dobanzilor la depozite.Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat, miercuri, mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25% pe an.De asemenea, Consiliul a mai decis mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,25% pe an, iar rata dobanzii aferente facilitatii de creditare la 3,25% pe an.Totodata, a fost decisa pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si in valuta ale institutiilor de credit.