Nestle promite ca va produce ciocolata fara a adauga zahar

Nestle, cea mai mare companie alimentara din lume, utilizeaza o procedura patentata pentru a procesa pulpa care acopera boabele de cacao intr-o pudra care contine zahar natural. Gratie acestei tehnici, la toamna, Nestle va incepe sa vanda, mai intai in Japonia, batoane de ciocolata neagra marca KitKat care nu vor avea adaos de zahar. Pana acum, pulpa boabelor de cacao nu a fost utilizata ca indulcitor si de obicei era aruncata.In viitor, grupul elvetian ar putea utiliza aceeasi tehnica pentru a produce ciocolata alba sau ciocolata cu lapte, a spus Alexander von Maillot, directorul diviziei de dulciuri de la Nestle. De asemenea, anul viitor Nestle ar putea utiliza aceeasi tehnica pentru alte marci de dulciuri si in alte tari.Noul tip de ciocolata neagra al Nestle va avea cu 40% mai putin zahar decat produsul echivalent cu adaos de zahar. Actualele batoane de ciocolata neagra Nestle au 12,3 grame de zahar per portie."Reducerea cantitatii de zahar nu este ceva accidental, ci o preocupare. Este vorba de o noua modalitate pentru a produce ciocolata neagra si utilizeaza cele mai bune componente ale boabelor de cacao", a spus Alexander von Maillot.Producatorii de alimente si bauturi sunt presati de consumatori si guverne pentru a pune la punct produse mai sanatoase pe fondul cresterii cazurilor de obezitate si diabet. Decizia Nestle ar putea sa consolideze pozitia grupului elvetian de lider in industria alimentara si vine la trei ani dupa ce aceeasi companie a descoperit o modalitate pentru a modifica structura zaharului in ideea de putea reduce cantitatea de zahar din alimentele indulcite.