Nokia a primit un credit de 500 milioane euro de la BEI pentru a dezvolta tehnologia 5G

Retelele de telefonie mobila 5G, care deocamdata sunt intr-un stadiu incipient, promit o viteza de transfer a datelor de 50 pana la 100 de ori mai rapida comparativ cu actualele retele 4G si vor fi o infrastructura vitala pentru o gama larga de industrii, precum automobilele autonome."Trebuie sa constientizam ca China si SUA au facut progrese cu 5G. Este important sa avem companii europene care sa intre in aceasta competitie", a declarat vicepresedintelui BEI, finlandezul Alexander Stubb, pentru editia online a cotidianului Helsingin Sanomat.La inceputul anului, BEI a semnat un acord de imprumut in valoare de 250 milioane de euro cu rivalul Nokia, grupul suedez Ericsson, dar institutia financiara a subliniat ca termenii celor doua acorduri de finantare sunt diferiti.Industria echipamentelor de retea, dominata de grupul chinez Huawei si cele doua companii scandinave (Nokia si Ericsson), traverseaza o perioada de cerere scazuta in conditiile in care cererea pentru actuala generatie de echipamente 4G a atins varful in 2015.Luna trecuta, Nokia a anuntat un acord in valoare de 3,5 miliarde de dolari cu operatorul american de telefonie mobila T-Mobile, acesta fiind pana acum cel mai mare acord pentru tehnologie 5G semnat pana acum la nivel mondial.Conform estimarilor GSMA (Asociatia internationala a operatorilor de telefonie mobila), in anul 2025 aproximativ 1,2 miliarde persoane din intreaga lume vor avea acces la retele 5G, dintre care o treime in China.