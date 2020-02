Nokia primeste o sansa nesperata din Germania, in urma problemelor cu Huawei

Potrivit documentelor consultate de Reuters, managerii Deutsche Telekom considera Nokia cel mai slab performer din randul furnizorilor de echipamente si servicii 5G. Insa, avand in vedere ca grupul chinez Huawei, principalul furnizor de echipamente de retea al Deutsche Telekom, este amenintat cu impunerea unor restrictii, grupul german a decis sa mai dea o sansa Nokia pentru a remedia relatiile lor contractuale.", se arata intr-o prezentare elaborata de managerii de la Deutsche Telekom, in care se face referire indirecta la Huawei.De aproape doi ani, Huawei, cel mai mare producator mondial de echipamente de telecomunicatii, este in vizorul autoritatilor americane care sunt ingrijorate de posibilitatea ca serviciile de informatii chineze sa utilizeze echipamentele Huawei pentru a spiona alte tari.Faptul ca Deutsche Telekom este dispus sa mai dea o sansa Nokia scoate in evidenta dificultatile cu care se confrunta companiile de telefonie mobila pentru a raspunde la presiunile venite de la SUA si aliatii lor in vederea interzicerii echipamentelor Huawei din retelele lor 5G.In trecut, Deutsche Telekom se baza in egala masura pe Huawei si Nokia pentru echipamente de retea in Germania. Insa, in 2017, Nokia a fost scos complet de pe aceasta piata, iar producatorul suedez Ericsson a primit o cota de 30% din cheltuielile Deutsche Telekom pentru echipamente de retea. Ulterior, Nokia a pierdut calitatea de furnizor de echipamente de retea pentru majoritatea pietelor din Europa unde Deutsche Telekom este prezent.In cazul in care Germania si alte state europene vor urma exemplul Marii Britanii, care recent a decis sa plafoneze la 35% cota din cheltuielile pentru echipamente de retea alocata Huawei, grupul Deutsche Telekom s-ar confrunta cu probleme serioase.Valoarea achizitiilor anuale facute de grupul Deutsche Telekom de la Nokia pentru pietele din Europa si SUA s-au redus la jumatate intre 2016 si 2018, pana la 1,5 miliarde euro. Sursa citata de Reuters sustine ca, anul trecut, Deutsche Telekom a renuntat la Nokia si pentru pietele din Croatia si Grecia. In aceste conditii, Polonia este ultima tara europeana in care Nokia este prezent intr-o retea folosita in comun de diviziile locale ale Deutsche Telekom si Orange.Sefii de la Deutsche Telekom urmeaza sa prezinte Consiliului de Administratie o noua strategie revizuita cu privire la achizitionarea de echipamente de retea de la producatori imediat dupa Congresul de la Barcelona, cel mai important eveniment anual al industriei de telecomunicatii, care va avea loc la finele acestei luni.