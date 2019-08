Nuclearelectrica: Nu exista o crestere a nivelului de radiatii in Romania, in urma exploziei din Rusia

El a fost intrebat de jurnalisti daca a primit vreo informare in legatura cu incidentul din Rusia."Nu am primit niciun fel de informare decat cea de publica. Este un incident militar. Asa cum a aratat si CNCAN (Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare - n.r.) nu exista o crestere a nivelului de radiatii. Nici noi, la Cernavoda, unde monitorizam aceste emisii, nu am sesizat o crestere a nivelului de radiatii", a aratat Ghita.Vinerea trecuta, primaria orasului Severodvinsk din Rusia a informat cu privire la o 'crestere pentru scurt timp' a radioactivitatii dupa explozia produsa joi la o baza de lansare a rachetelor in regiunea Arhanghelsk (nord-vestul Rusiei), in timpul testarii unui motor de racheta pe baza de combustibil lichid, deflagratia fiind urmata de un incendiu, potrivit AFP, Reuters, RBC si postului de radio Govorit Moskva.Potrivit primariei, in jurul orei locale 11:40, senzorii sistemului automatizat de monitorizare a radiatiilor si conditiilor meteorologice din Severodvinsk au inregistrat o crestere pe termen scurt a nivelului de radiatii. 'Senzorii din Severodvinsk au inregistrat o crestere pentru scurt timp a radioactivitatii. Nivelul de radioactivitate a revenit in prezent la normal', a indicat primaria intr-un comunicat.Anterior, Ministerul Apararii rus a dat asigurari ca 'nu exista niciun fel de contaminare radioactiva' si ca 'nivelul este normal'.Agentia atomica rusa Rosatom a informat, luni, ca a fost vorba despre un test esuat cu racheta cu propulsie nucleara si ca cinci angajati ai sai au decedat in acest incident.