Unitatea 1 de la Cernavoda a fost reconectata la Sistemul Energetic

Unitatea 1 a fost oprita controlat in dimineata zilei de 18 septembrie in vederea efectuarii unor lucrari de reparatie a unor neetanseitati (scurgere minora de agent de racire) din sistemul primar de transfer al caldurii al reactorului Unitatii 1."Conform procedurilor specifice ale CNE Cernavoda, efectuarea lucrarilor de remediere se poate realiza numai cu Unitatea in stare oprita. Oprirea controlata nu a avut impact asupra securitatii nucleare, personalului, populatiei si mediului inconjurator, lucrarile de remediere fiind realizate in conformitate cu procedurile aplicabile in astfel de situatii", precizeaza Nuclearelectrica.Nuclearelectrica opereaza centrala nucleara de la Cernavoda, unde functioneaza doua reactoare de tipul CANDU 6, cu o putere totala de 1.400 de MW. Acestea asigura circa 20% din productia nationala de electricitate.Reactorul 1 a fost pus in functiune in anul 1996, iar Unitatea 2 in anul 2007.Princpalul actionar al Nuclearelectrica este statul roman, prin Ministerul Energiei, care detine 82,49% din capitalul social.