Unitatea 1 de la Cernavoda se va opri timp de doi ani, din 2026, pentru retehnologizare

"Din 2026, Unitatea 1 de la Cernavoda se opreste pentru lucrarile efective. Pana atunci, noi facem toate pregatirile necesare. Vom face un studiu de fezabilitate care se va termina in anul 2021 si apoi vom face demersurile pentru achizitia echipamentelor, care trebuie comandate cu 3-4-5 ani inainte, fiind produse specifice", a spus Urjan, intr-o conferinta de profil.Potrivit acestuia, studiul de fezabilitate va spune exact valoarea investitiei, care este, conform estimarilor, intre 1,2 si 1,5 miliarde de euro."Dupa doi ani de retehnologizare, Unitatea 1 va functiona inca 30 de ani. Astfel vom avea o centrala ca si noua pentru inca 30 de ani, fata de costurile unei centrale noi, care ar fi duble sau chiar triple. Deci, avantajul economic este evident", a adaugat oficialul Nuclearelectrica.Nuclearelectrica opereaza centrala nucleara de la Cernavoda, unde functioneaza doua reactoare de tipul CANDU 6, cu o putere totala de 1.400 de MW. Acestea asigura circa 20% din productia nationala de electricitate.Reactorul 1 a fost pus in functiune in anul 1996, iar Unitatea 2 in anul 2007.