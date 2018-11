Reactorul 1 de la Cernavoda isi va reduce capacitatea, pentru realizarea unor reparatii

Masura este necesara in vederea efectuarii unor lucrari de reparatie la un rezervor aferent grupului turbogenerator (partea clasica a centralei), detaliaza reprezentantii producatorului de energie.Unitatea 1 a CNE Cernavoda va functiona la o putere redusa de circa 500 MW, lucrarile de reparatie putandu-se efectua numai in aceste conditii, au adaugat ei. Puterea nominala a reactorului este de 700 de MW."Reducerea de putere controlata si realizarea lucrarilor se vor efectua in deplina siguranta si in conformitate cu procedurile specifice ale centralei", se mai arata in comunicat.Compania nu precizeaza cand va reveni reactorul la puterea sa nominala.Nuclearelectrica opereaza centrala nucleara de la Cernavoda, unde functioneaza doua reactoare de tipul CANDU 6, cu o putere totala de 1.400 de MW. Acestea asigura circa 20% din productia nationala de electricitate.Reactorul 1 a fost pus in functiune in anul 1996, iar Unitatea 2 in anul 2007.