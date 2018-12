Comisia Europeana cere Romaniei sa recupereze de la Oltchim ajutoare in valoare de 335 milioane euro

De asemenea, Comisia a concluzionat ca, deoarece au achizitionat activele in conditiile pietei, societatile care le-au cumparat nu au beneficiat de ajutoarele acordate anterior societatii Oltchim. Aceasta inseamna ca raspunderea pentru rambursarea ajutoarelor ii revine Oltchim."De-a lungul anilor, Oltchim a beneficiat de anularea unor datorii publice semnificative ca valoare. In urma investigatiei am constatat ca masurile respective au conferit societatii un avantaj economic neloial, incalcand normele UE privind ajutoarele de stat, avantaj pe care Romania trebuie sa il recupereze in prezent. In acelasi timp, vanzarea majoritatii activelor Oltchim in conditiile pietei poate asigura un viitor durabil pentru activitatile economice ale societatii, fara a fi nevoie de sprijin public suplimentar", a declarat comisarul responsabil cu politica in domeniul concurentei, Margrethe Vestager.In aprilie 2016, Comisia a initiat o investigatie aprofundata pentru a stabili daca anumite masuri luate de Romania in sprijinul societatii Oltchim respectau normele UE privind ajutoarele de stat, in special: neexecutarea silita a datoriilor si acumularea in continuare de sume datorate de Oltchim Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) din Romania dupa privatizarea esuata a societatii Oltchim din septembrie 2012; anularea de datorii in valoare de peste 300 de milioane euro de catre AAAS si de catre diferite intreprinderi de stat si continuarea furnizarilor, de catre statul roman si de catre intreprinderi de stat (CET Govora si Salrom), catre Oltchim fara plata, in ciuda deteriorarii situatiei financiare a societatii."Comisia a constatat ca, in cazul de fata, niciun creditor operand in economia de piata nu ar fi fost de acord sa anuleze datoriile existente ale Oltchim sau sa continue furnizarile catre aceasta societate in conditiile in care AAAS si alti creditori aflati in proprietatea statului au facut-o in 2015. Prin urmare, masurile de sprijin public constituie ajutor de stat in sensul normelor UE", subliniaza executivul comunitar.Ulterior, Comisia a evaluat aceste masuri in conformitate cu normele UE aplicabile privind ajutoarele de stat, si anume Orientarile din 2014 privind ajutoarele de stat pentru salvare si restructurare. Orientarile ii permit statului sa intervina in sprijinul unei intreprinderi aflate in dificultate financiara numai in conditii specifice si impun, in special, ca respectiva intreprindere sa faca obiectul unui plan de restructurare solid, sa contribuie la costurile aferente restructurarii sale si ca orice eventuale denaturari ale concurentei sa fie limitate.In cazul de fata, Comisiei nu i-a fost notificat niciun astfel de plan de restructurare. In plus, Comisia a constatat ca nu a existat nicio contributie vizibila din partea investitorilor la costurile de restructurare ale societatii."Comisia a concluzionat ca finantarea publica acordata de Romania societatii Oltchim, de aproximativ 335 de milioane euro plus dobanzi, este incompatibila cu normele UE privind ajutoarele de stat si trebuie sa fie recuperata de Romania", informeaza Comisia Europeana.In ceea ce priveste vanzarea activelor Oltchim, pentru a stabili daca ajutoarele au fost transferate noilor proprietari in urma vanzarii de active, Comisia a evaluat daca exista continuitate economica intre noul si fostul proprietar. Comisia utilizeaza o serie de indicatori, cum ar fi obiectul tranzactiei (activele, pasivele si resursele umane transferate, vanzarea de pachete de active), momentul vanzarii, pretul de vanzare? i procesul de vanzare, precum si identitatea cumparatorului.Dupa initierea procedurii oficiale de catre Comisie, autoritatile romane au modificat insa conditiile de vanzare a activelor Oltchim. In special, investitorilor interesati li s-a permis sa liciteze pentru unul sau mai multe dintre cele noua pachete de active, sporindu-se astfel probabilitatea vanzarii si a veniturilor astfel obtinute. Pe parcursul procedurii, diversi investitori de pe piata si-au manifestat interesul si au achizitionat majoritatea activelor Oltchim."Avand in vedere conditiile modificate ale procesului de vanzare a activelor societatii Oltchim si rezultatul acestuia, Comisia a concluzionat ca societatile care au cumparat activele respective nu au beneficiat de ajutoarele anterioare acordate societatii Oltchim si, prin urmare, nu sunt tinute sa le ramburseze", subliniaza Comisia Europeana.Recent, Oltchim Ramnicu Valcea a anuntat ca a finalizat contractul de vanzare incheiat cu Chimcomplex Borzesti inca de vineri, cand a incasat integral pretul tranzactiei, sambata fiind facut si transferul dreptului de proprietate catre noul patron.Chimcomplex a cumparat cu 127 de milioane de euro pachetele de active 1-5 si partial 7, din cele noua in care a fost impartit combinatul Oltchim pentru a fi scos la vanzare: pachetul Clorosodice, pachetul Oxoalcooli, pachetul PO/Polioli, pachetul Servicii pe Teren, pachetul Vagoane si partial pachetul VCM/PVC.Activele includ: terenuri, cladiri, investitii in curs de executie, drepturi de proprietate intelectuala si alte bunuri mobile reprezentand in principal utilaje, echipamente, tehnologii si orice alte bunuri similare necesare procesului de productie.