Seful Orange da asigurari ca retelele de telecomunicatii pot gestiona cresterea traficului

"Avem o retea conceputa pentru a absorbi fluxuri considerabile", a declarat seful Orange, la postul francez de radio RTL, adaugand ca folosirea serviciilor de mesaje, cum ar fi WhatsApp, a crescut de cinci ori si, de asemenea, numarul convorbirilor telefonice a urcat.Richard a explicat ca Orange este in stransa legatura cu Autoritatea de Reglementare a Telecomunicatiilor din Franta pentru situatia in care ar putea fi necesara limitarea accesului la platformele de streaming, cum ar fi Netflix, pentru a elibera spatiu in retea pentru apelurile de urgenta sau alte prioritati.De asemenea, seful Orange a cerut autoritatilor franceze sa puna mai multe masti la dispozitia angajatilor companiei, in special a tehnicienilor, astfel incat ei sa poata continua sa-si desfasoare activitatea.Joi, comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, a facut apel la responsabilitatea serviciilor de streaming a operatorilor si a utilizatorilor retelelor de telecomunicatii pentru a preveni congestionarea retelelor de telecomunicatii si pentru a asigura accesul la internet.Executivul comunitar a recomandat ca platformele de streaming sa ofere mai degraba o calitate standard a transmisiei si sa coopereze cu operatorii de telecomunicatii. Acestia din urma ar trebui sa ia masuri preventive si de atenuare, incurajand utilizatorii sa aplice setari care reduc consumul de date, inclusiv utilizarea retelei Wi-Fi sau reducerea rezolutiei pentru continut.Si Vodafone, al doilea operator global de telefonie mobila, a anuntat miercuri ca actuala criza provocata de pandemia de coronavirus a dus la cresterea traficului de date in retelele sale, cererea crescand deja cu 50% in unele piete.Grupul britanic, care a anuntat si un plan pentru a mentine serviciile de retea si a furniza capacitate pentru functiile publice critice din Europa, a precizat ca se asteapta in continuare la cresterea traficului de date.Retelele Vodafone importante din Europa includ Italia si Spania, tarile cele mai afectate de epidemie de pe continent, precum si Germania - cea mai mare piata a sa - si Marea Britanie.Milioane de europeni au fost nevoiti sa lucreze de acasa, testand retelele si majorand traficul de date.Orange si Vodafone au o prezenta importanta in Romania.