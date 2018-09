Ovidiu Nicolescu: Proiectul Legii privind sistemul public de pensii saboteaza interesele majore ale economiei

"Modificarea legislatiei privind sistemul public de pensii are implicatii multiple sociale si economice, fiind imperios necesar ca inainte de luarea unei hotarari in acest domeniu sa fie realizate ample analize de impact (social, bugetar, economic) si consultari cu partenerii sociali si organizatiile societatii civile. Conform proiectului, valoarea punctului de referinta va creste de la 1.265 de lei, la 1 septembrie 2019, la 1.875 de lei, la 1 septembrie 2021. Aceasta inseamna o crestere cu 79%, fapt nemaiintalnit in vreo alta tara. Aceasta majorare a pensiilor va aduce cresteri ale taxelor si impozitelor, dar si a inflatiei, cu pana la 15%", a spus Ovidiu Nicolescu.Conform acestuia, noua Lege a sistemului public de pensii trebuie sa respecte pe deplin principiile politicii fiscal-bugetare, precum principiul transparentei, al stabilitatii, cu asigurarea predictibilitatii pe termen mediu, al responsabilitatii fiscale, al echitatii, cu luarea in calcul a impactul financiar potential asupra dezvoltarii economice pe termen mediu si lung.Reprezentantii CNIPMMR apreciaza ca in 2018 va exista un deficit de circa 7 miliarde de lei la bugetul de pensii, ce va fi acoperit de la bugetul general. Comisia Nationala de Strategie si Prognoza estimeaza 5,7 milioane de salariati si un salariu mediu brut de 5.362 lei in 2021 (netul urmand sa fie 3.313 lei) . Astfel, 21,25% din salariul mediu brut in 2021 ar genera venituri la bugetul de pensii de 78 miliarde de lei, in conditiile unei colectari integrale, iar cheltuielile pentru pensii in 2021 vor fi de 115 miliarde lei, deficitul fiind de peste 30 miliarde de lei.