Ministrul Finantelor: Cu un sistem dominant de pensii pe Pilonul I, cu siguranta nu vom putea sa platim pensii in 20 de ani

"Sistemul de pensii trebuie reformat, e clar, si trebuie sa luam in calcul doua lucruri: este o generatie mare care iese la pensie, si din spate resursele care vin nu mai sunt la fel de mari, pentru ca tinerii care vin decid sa nu ramana in Romania, si atunci e greu sa sustii acest sistem, dar nu este doar o problema pe care o are Romania, este o problema pe care am vazut-o si alte tari, dar acolo au gasit solutii. Vom gasi si noi solutii. Solutia pe care o vad eu este un sistem mai cu contributii mai mari catre un sistem administrat privat, cu o mai mare distribuire a resurselor catre acea parte, caci acolo si un randament mai mare si poti sa ai o pensie asigurata. Daca ramanem cu un sistem dominant de pensii pe Pilonul I cu siguranta nu vom putea sa platim pensii in 20 de ani, asta este opinia mea", a declarat Florin Citu.Ministrul Finantelor nu a raspuns clar intrebarilor referitoare la intentia Guvernului de majorare a contributiilor la Pilonul 2."Aici este o discutie cu Ministerul Muncii, inca nu stiu exact ce s-a decis. Nu pot sa va spun acum cum va arata un sistem de pensii nou. Eu va spun ca intre cele doua, daca vrem sa avem un sistem sustenabil, este preferat ca dominanta sa fie partea administrata privat, si nu cea de la stat", a afirmat Florin Citu.Ministrul Finantelor Publice a mai declarat ca sistemul de pensii administrate privat a suferit in ultimii ani cateva socuri negative, iar Guvernul va incerca sa corecteze vineri o mare parte dintre inechitati, iar restul in cursul anului urmator."Sistemul de pensii administrate privat a suferit in ultimii ani cateva socuri negative. Eliminarea acestor socuri negative din sistem nu se va intampla peste noapte, dar vom incerca sa corectam chiar astazi o mare parte dintre inechitati si restul anul urmator. Sunt costuri de tranzitie pe care nu ni le putem asuma", a spus ministrul Finantelor.Potrivit acestuia, vineri, in sedinta de Guvern, se va da o prima citire ordonantei cu modificarile aduse OUG 114, iar cerintele de capital pentru Pilonul II introduse prin acest act normativ vor fi eliminate."Vestea buna este ca astazi, in sedinta de Guvern de la ora 17:00, se va da o prima citire a ordonantei cu elementele pe care le vom schimba din Ordonanta 114 si cerintele de capital pentru sistemul Pilon II pentru pensii introduse prin Ordonanta 114 vor fi eliminate. Si acea optiune de a trece de la Pilonul II la Pilonul I, la care au aderat doar 504 persoane, va fi eliminata. Restul vor fi pe parcursul anului viitor'', a dat asigurari Citu.