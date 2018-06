Banca Mondiala: Pilonul II de pensii din Romania merge bine, de ce vreti sa il reformati?

"Credem ca Pilonul II de pensii merge bine, iar opinia noastra este: daca nu este stricat, nu-l reparati! De ce sa reformezi un sistem care merge bine? Sunt alte lucruri care trebuie reparate, dar nu este cazul sa reformati ceva ce pare ca merge bine", a afirmat Proskuryakova.Ea a aratat ca existenta Pilonului II este benefica si pentru dezvoltarea pietelor financiare, intrucat fondurile de pensii investesc in aceste sectoare.In urma cu doua saptamani, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca nu va fi suspendata contributia la Pilonul II de pensii, dar ca, in urma unei discutii cu factorii implicati, la finalul lunii iunie - inceputul lunii iulie, va fi prezentat un proiect nou in domeniu.