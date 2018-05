Comisia Europeana ne atentioneaza: Reducerea contributiei la Pilonul II ar putea avea implicatii negative pentru dezvoltarea pietelor de capital

Contributia virata la Pilonul II de pensii a fost redusa, la finalul anului trecut, de la 5,1% la 3,75% din salariile brute incepand cu anul 2018 desi, potrivit legislatiei, cota de contributie virata Pilonului II trebuia sa creasca treptat la 6% din salariul brut.Subiectul Pilonului II de pensii a revenit in prim-plan dupa ce, programul legislativ 2018 pentru perioada mai - decembrie, publicat pe site-ul Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul in 28 aprilie, anunta existenta unui proiect de lege potrivit caruia contributiile ar urma sa fie suspendate in perioada 1 iulie - 31 decembrie 2018.Mai mult, documentul propune o contributie a angajatului, in suma fixa, de 84 lei in primul an, care urmeaza sa creasca anual pana la 125 lei in anul 5, dedusa din impozitul pe venit.Totodata, si angajatorul ar putea plati aceasta contributie care, in cazul sau, urmeaza sa fie dedusa din impozitul pe profit in functie de marimea companiei (50, 25, 10 angajati) . De la inceputul acestui an, contributiile sociale au trecut in sarcina angajatului.Ministrul Finantelor, Eugen Teorodovici, a declarat, marti, ca orice scenarii cu privire la sistemul de pensii sustinute de oameni care habar nu au despre activitatile Guvernului produc efecte negative in costurile de imprumut pe care Ministerul Finantelor trebuie sa le plateasca in piata si trebuie analizat daca astfel de afirmatii nejustificate nu ar trebui taxate conform legii.Pe de alta parte, mai multe organizatii importante din mediul de afaceri au solicitat mentinerea legislatiei si arhitecturii actuale a Pilonului II de pensii, fara alte modificari, intr-un document intitulat "Apel pentru pastrarea arhitecturii sistemului de pensii private din Romania".