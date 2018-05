In '90, un salariat sustinea 0,3 pensionari. Cum va arata raportul in 2050?

KPMG: Pilonul II reprezinta o necesitate

"In primul trimestru al acestui an am elaborat un studiu care vorbeste pe larg despre importanta, dar si despre beneficiile pe care le aduc asigurarile de viata si pensiile private atat societatii, cat si individului in sine. Daca vorbim despre Pilonul II, din studiu rezulta ca un astfel de sistem e o necesitate.Mai exact, elementul esential care duce la nevoia de avea un sistem de pensii, completat prin demografie.Demografia nu este o chestiune specifica Romaniei, ci este valabila si pentru Europa.Daca ne uitam la modul cum a evoluat populatia Romaniei din 1990 si pana azi si la prognozele pentru anii urmatori, vedem ca varsta mediana era in 1990 de 33 de ani, azi este de 41 de ani, iar in 2050 va fi de 47 de ani.Aceste lucru aduce o povara asupra sistemului redistributiv, ceea ce numim Pilonul I. La orice moment, exista un grad de dependenta intre indivizii care trebuie sa primeasca pensie si cei care muncesc si sustin acest sistem.", a precizat Grecu.Conform sursei citate, in timp ce in Europa se urmareste ca pensia sa nu fie mai mica de 70% din ultimul salariu, in Romania procentajul ajunge la 52%, in care este inclusa si contributia de la Pilonul II, de 15% la o valoare a contributiei de 3,75% cat este in prezent."Momentul iesirii la pensie inseamna ca ultimul tau salariu va fi urmat de prima ta pensie. Pentru Europa se considera ca raportul care trebuie urmarit sa fie de 70%, adica pensia sa nu fie mai mica de 70% din ultimul salariu.In Romania, un individ care incepe munca in 2008 si are un salariu mediu pana in 2040, cand trebuie sa iasa la pensie, la momentul pensionarii va avea din Pilonul I un procent de 37% din ultimul salariu, iar din Pilonul II un procent de 15%, la o contributie de 3,75%.Daca avem o contributie de 6%, la Pilonul II procentul va fi 20%.In concluzie, mesajul general este ca, pe de o parte, Pilonul II este o necesitate, iar pe de alta parte, Pilonul II e un fenomen de succes care trebuie continuat in sensul in care a fost construit in 2008", a spus reprezentantul KPMG.Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) a solicitat autoritatilor, joi, in cadrul unei conferinte de presa, mentinerea actualei structuri bazate pe trei piloni a sistemului de pensii si reglementarea, in cel mai scurt timp, a cresterii nivelului contributiei la Pilonul II la 6%, fata de 3,75% cat este in prezent.Totodata, expertii CDR mentioneaza faptul ca nici Executivul, nici legiuitorii nu au explicat, pana acum, publicului prin ce anume masurile planificate ar fi in beneficiul celor 7 milioane de contributori la sistemul de pensii private si cum au ajuns la concluzia ca aceste masuri sunt cea mai buna dintre solutiile posibile pentru bunastarea viitoareIn viziunea expertilor din cadrul CDR, contributiile la Pilonul II sunt proprietate privata a celor care contribuie la sistemul de pensii, ""."Aceasta este principala diferenta intre Pilonul I, in care plata pensiilor inceteaza in momentul decesului, si Pilonul II. Prin urmare, orice modificare a actualului sistem, care prevede acumularea in doua "buzunare" - unul administrat de stat (Pilonul I) si celalalt administrat privat (Pilonul II) - afecteaza deopotriva veniturile cetateanului-pensionar si veniturile urmasilor acestuia", se arata intr-un document intocmit de catre specialistii ai CDR, prezentat joi in conferinta de presa organizata pe tema situatiei Pilonului II.De asemenea, reprezentantii Coalitiei au ajuns la concluzia ca stoparea completa a contributiilor la Pilonul II, fie si pentru si perioada de sase luni, ar insemna ca "in loc sa adunam banii cu care contribuim lunar in buzunarul nostru, proprietate personala, ii viram - fara sa ne fi dat in vreun fel consimtamantul - catre bugetul de stat, la a carui gestionare nu avem niciun cuvant de spus". De altfel, conform unui calcul BCR, cei peste 7 milioane de contributori ar pierde in total, prin redirijarea banilor timp de sase luni, 3,6 miliarde de lei (77,6 milioane de euro), la care se adauga minusul rezultat din pierderea efectului de multiplicare a investitiei pe termen lung.Din datele publicate joi de CDR rezulta faptul ca, in acest moment, fondurile romanesti de pensii au detineri de circa 19 miliarde de euro la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), echivalentul a 20% din actiunile liber tranzactionate si asigurand astfel 15% din lichiditate. De asemenea, peste 30 de companii romanesti isi finanteaza dezvoltarea si datorita investitiilor realizate pe Pilonul II, precizeaza sursa citata.Programul legislativ 2018 pentru perioada mai - decembrie, publicat pe site-ul Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul in 28 aprilie, anunta existenta unui proiect de lege potrivit caruia contributiile la Pilonul II ar urma sa fie suspendate in perioada 1 iulie - 31 decembrie 2018. Mai mult, documentul propune o contributie a angajatului, in suma fixa, de 84 lei in primul an care urmeaza sa creasca anual pana la 125 lei in anul 5, dedusa din impozitul pe venit. Totodata, si angajatorul ar putea plati aceasta contributie care, in cazul sau, urmeaza sa fie dedusa din impozitul pe profit in functie de marimea companiei (50, 25, 10 angajati) . De la inceputul acestui an, contributiile sociale au trecut in sarcina angajatului. Documentul are ca termen de prezentare in Guvern luna mai.La inceputul acestei saptamani, ministrul Finantelor, Eugen Teorodovici, a declarat, insa, ca orice scenarii cu privire la sistemul de pensii sustinute de oameni care habar nu au despre activitatile Guvernului produc efecte negative in costurile de imprumut pe care Ministerul Finantelor trebuie sa le plateasca in piata si trebuie analizat daca astfel de afirmatii nejustificate nu ar trebui taxate conform legii.Acesta a subliniat cu autoritatile nu intentioneaza sa faca o surpriza "neplacuta", iar Guvernul va realiza o analiza cu privire la acest subiect, urmand ca noul concept referitor la pensii sa fie prezentat pana la inceputul lunii iulie. Totodata, Teodorovici a explicat ca trebuie analizate toate costurile care implica acest sistem, mentionand ca statul plateste administratorilor privati 1,5 miliarde de lei.Anterior, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a aratat ca aceasta a fost o propunere a CNP (Comisia Nationala de Strategie si prognoza, n.r.), cu care Guvernul nu este de acord.Contactat de AGERPRES, presedintele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP), Ion Ghizdeanu, a precizat ca informatiile legate de suspendarea platilor la Pilonul II de pensii au fost doar scenarii de discutii publicate din greseala.