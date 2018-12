Avertisment: Noua lege a pensiilor dubleaza cheltuielile publice pana in 2021

CDR noteaza ca noua Lege a pensiilor va genera o povara suplimentara de aproximativ 6,6% din PIB estimat pentru 2022, care se adauga proiectiei optimiste de deficit bugetar anual de 3%

"CDR incurajeaza realizarea de politici publice care corecteaza inechitati acumulate la nivel sistemic atat timp cat acestea nu produc dezechilibre macroeconomice, si pentru care exista resurse financiare. Consideram, de asemenea, ca toti romanii au dreptul la o pensie decenta, insa la fel de important este sa existe un echilibru intre pensii si investitii orientate spre dezvoltare si viitor: educatie de calitate, servicii de sanatate publica adecvate, infrastructura si investitii in cercetare. Doar in acest fel nivelul de trai al romanilor are potential sa creasca intr-un mod sanatos, iar economia tarii sa se dezvolte pe toate palierele. Proiectul de lege privind sistemul public de pensii, conform caruia se estimeaza dublarea cheltuielilor Romaniei cu pensiile publice in plata este, cu certitudine, o mare provocare, pentru finantele publice ale tarii noastre, nefiind insotit de masuri de crestere a veniturilor publice", precizeaza Coalitia."Conform propriilor estimari ale Guvernului, cresterile asumate vor reprezenta pentru Romania un cost anual suplimentar de 18 miliarde de euro incepand din 2022. Astfel, din 2022 si in anii ce vor urma, presupunand chiar si o crestere nominala anuala optimista de 8% a produsului intern brut pentru perioada 2018 - 2022, noua lege va genera o povara suplimentara de aproximativ 6,6% din PIB estimat pentru 2022, care se adauga proiectiei optimiste de deficit bugetar anual de 3%. Comparand, in 2017 platile de pensii de stat au reprezentat aproximativ 6,7% din PIB, in timp ce cheltuielile alocate educatiei au fost de 2,9% din PIB, iar cheltuielile cu sistemul public de sanatate au fost de 4% din PIB", sustin reprezentantii CDR.In viziunea membrilor CDR, datoria implicita a sistemului public de pensii in Romania era de aproximativ 275 miliarde de euro, adica de "peste patru ori mai mare decat datoria publica a Romaniei la acel moment"."Pentru prima oara, Institutul National de Statistica, la cererea Comisiei Europene, a publicat in acest an date oficiale referitoare la drepturile de pensie acumulate pana in prezent, mai exact, valoarea actualizata a viitoarelor obligatii de pensie deja inregistrate. Cifrele sunt cel putin alarmante; la finalul anului 2015, datoria implicita a sistemului public de pensii in Romania era de aproximativ 275 miliarde de euro (folosind cursul actual), adica 172% din PIB-ul anului 2015. Suma este de peste patru ori mai mare decat datoria publica a Romaniei la acel moment. Astfel, insumand datoria publica actuala de aproximativ 35% din PIB cu obligatiile fata de actualii pensionari si drepturile acumulate pentru viitorii pensionari reflectate pana la finalul anului 2015 s-ar acumula o datorie implicita a statului de peste 170% din PIB. Mai mult, drepturile de pensie acumulate ar atinge valori ingrijorator de mari tinand cont de faptul ca, din 2015 si pana in prezent, pensiile publice au crescut cu aproximativ 30% si ca se doreste in continuare o crestere a acestora cu peste 130% conform proiectului de lege privind sistemul de pensii (adaugand 18 miliarde de euro la costurile curente cu pensiile de aproximativ 13,5 miliarde de euro) ", apreciaza specialistii.Acestia considera, totodata, ca majorarile de beneficii la pensionare, fara a fi insotite de masuri compensatorii, vor duce la inrautatirea semnificativa a situatiei deficitului bugetar, slabind finantele publice.Pe de alta parte, CDR mentioneaza ca exista un dezechilibru semnificativ intre pensiile primite de peste 5 milioane de romani, finantate prin contributii si bazate pe principiul contributivitatii, si pensiile speciale, primite de peste 150.000 de romani."Pensiile speciale sunt mult mai generoase, acordate in conditii semnificativ mai favorabile, la varste de pensionare mai reduse si nu urmaresc principiul contributivitatii. Conform Consiliului Fiscal si INS, la finalul anului 2017 pensiile speciale erau, in medie, de 3,5 ori mai mari decat pensiile de stat (...) sistemul de pensii trebuie sa fie echitabil fata de toti romanii, fara dezechilibre majore intre categorii diferite de pensionari, si orice reforma a sistemului de pensii ar trebui sa aiba ca scop diminuarea inechitatilor sociale intre categorii diferite de pensionari. CDR este preocupata de veniturile pe termen lung al populatiei, cu impact predictibil in stabilitatea demografica a tarii, mai ales intr-un context tensionat atat din punct de vedere al evolutiei demografice, cat si al pietei muncii. CDR recomanda o abordare mai rezonabila si realista si, totodata, mentinerea stabilitatii legislative in sectorul pensiilor si protejarea viabilitatii generale a sistemului", reiese din comunicatul Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei.CDR este o initiativa privata, apolitica, construita ca un acord de colaborare prin participarea colectiva a membrilor sai si reuneste 45 de organizatii si membri asociati. Coalitia reprezinta peste 54.000 de companii care genereaza in jur de 1,2 milioane de locuri de munca si peste 50% din PIB.