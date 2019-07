Ministrul Muncii spune ca Romania nu e in criza economica si bugetul de pensii va intra curand pe excedent

"Refuz sa raspund la aceasta intrebare, cand Eurostat spune ca avem 5,1% crestere economica pe Romania in primul trimestru. Repet a doua oara, nu suntem in criza, si nu v-o spun eu, v-o spune Eurostatul si Institutul National de Statistica. Banii (pentru cresterea pensiilor, n.r.) vor veni din incasari si din faptul ca, din calculele noastre, la finalul anului vom intra pe excedent la Bugetul de pensii. Deficitul de la Fondul de pensii a scazut de la circa 18 miliarde in 2017 la 4,2 miliarde in 2018, prin cresterea incasarilor la bugetul de asigurari sociale de stat, prin transferul contributiilor si prin faptul ca masa salariala a crescut. Daca la inceputul anului aveam peste 230.000 de locuri de munca create, acum avem peste 250.000. Masa salariala in Romania a crescut, ceea ce inseamna ca si incasarile au crescut, deci suntem intr-o dinamica care demonstreaza ca avem acesti bani prinsi in Buget", a afirmat Marius Budai la Digi24.Ministrul Muncii a precizat ca reforma sistemului de pensii va incepe la 1 octombrie 2021."Reforma sistemului de pensii va incepe practic la 1 octombrie 2021. Vom incepe cu noul mod de calcul si cu introducerea in formulele de calcul a Acordului Global, prin acel spor de 10%, prin recalcularea celor cu pensie de urmas, prin reducerea varstei de pensionare a mamelor ce au crescut 3 copii. Asa e prevazut in lege, pana in 2021 se vor vedea maririle succesive de valoare de punct de pensie", a sustinut Marius Budai.Acesta a respins acuzatiile de populism aduse la adresa Legii pensiilor."Noi suntem acum ca influenta in PIB cu plata pensiilor la 6% din PIB. Tot ce se intampla in Uniunea Europeana, media UE e de peste 12%, 12,4%, 13%, deci suntem la sub de doua ori si ceva cheltuiala pensiilor din PIB. Avem nevoie de aceasta majorare, nu este vorba de masuri populiste, refuz sa cred ca majorarea veniturilor pentru parintii si bunicii nostri ar fi populism. (...) Datoria publica a Romaniei este de 34,9% din PIB, iar media UE este de 83% din PIB. Deci noi suntem cu mult spre pragul de alerta al BNR de 45% si cu mult sub ceea ce prevede Tratatul de la Maastricht de 60%. Trebuie sa stim ca datoria publica a Romaniei este 3% pe termen scurt si 97% pe termen mediu si lung", a adaugat ministrul Muncii.Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul pentru promulgarea Legii privind sistemul public de pensii adoptata de Camera Deputatilor pe 26 iunie, in forma reexaminata, ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale.