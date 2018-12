Sindicalistii din Sanatate: Legea pensiilor trebuie sa ia considerare calculul stagiului de cotizare a intregului timp de lucru al salariatilor

"Dumneavoastra aveti avea spre dezbatere si adoptare proiectul legii pensiilor, o lege prin care trebuie sa asigurati un tratament echitabil tuturor salariatilor si pensionarilor din Romania. Avand in vedere ca ati fost alesi in Parlamentul Romaniei pentru a reprezenta in mod corect interesele tuturor cetatenilor, inclusiv a celor care aleg sa munceasca cu mult peste nivelul standard, Federatia "Solidaritatea Sanitara' va solicita public introducerea echitatii in sistemul de pensii de stat prin luarea in considerare in calculul stagiului de cotizare a intregului timp de lucru al salariatilor, inclusiv a celui corespunzator normelor prin cumul (...) aveti datoria de prevedea in lege ca la calculul stagiului de cotizare trebuie sa fie luata in considerare fiecare ora de lucru desfasurata in baza unui Contract individual de munca, indiferent daca este la norma de baza sau la norma/normele prin cumul. Efectul firesc al acestei masuri il constituie reducerea proportionala a varstei de pensionare pentru toti salariatii care lucreaza peste echivalentul nivelul standard al duratei vietii active", se precizeaza in document.Sindicalistii din Sanatate noteaza ca solicitarea legata de Legea pensiilor "nu are in vedere acordarea unui tratament preferential (cum este cazul pensiilor speciale) sau favorizarea salariatilor din sanatate (...), ci adoptarea unei masuri firesti de echitate fata de salariatii care isi dedica cea mai mare parte a vietii lor activitatilor profesionale, fara a beneficia de dreptul firesc la reducerea proportionala a varstei de pensionare".In acest sens, semnatarii scrisorii aduc in discutie un exemplu avand ca principal contributor un medic care lucreaza in sistemul public de sanatate si care efectueaza garzi."Acest medic efectueaza, pe langa norma de baza, un numar mediu de ore de munca (in baza unui CIM separat) echivalent cu inca o jumatate de norma pe luna/an. Daca acest medic si-a inceput activitatea profesionala la 25 de ani, cand va ajunge la varsta standard de pensionare, pe sistemul actual, va avea un stagiu efectiv de cotizare, calculat ora pe ora, echivalent cu 60 de ani de munca (la acestia adaugandu-se cei sase ani corespunzatori facultatii), fata de un numar de 40 de ani de munca pe care-i are un salariat cu un singur CIM. Mai mult decat atat, pentru acest medic, pana in anul 2016, garzile au fost obligatorii; cu alte cuvinte, el a fost obligat sa lucreze cea mai mare parte a vietii sale profesionale, in medie, echivalentul unei norme si jumatate. Or, daca nu modificati legea in sensul solicitat de noi, acest medic va putea sa iasa la pensie exact la aceeasi varsta cu un alt salariat care a lucrat echivalentul a 40 de ani (sau mai putin) ", explica reprezentantii Federatiei "Solidaritatea Sanitara".Potrivit sursei citate, de impactul acestei masuri ar urma sa beneficieze circa 200.000 de salariati, din care aproximativ 40.000 doar din sectorul sanitar.Proiectul Legii pensiilor nu va intra, miercuri, in dezbaterea plenului Camerei Deputatilor, asa cum a anuntat presedintele Comisiei de munca, Adrian Solomon, au informat surse parlamentare. Potrivit acestora, motivul ar fi faptul ca nu toti liderii de grup au fost de acord cu dezbaterea si votarea acestui document miercuri.Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a aprobat, marti, proiectul Legii sistemului unitar de pensii.