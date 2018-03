Cu pensia de la stat, pensionarii nici macar nu pot visa la o vacanta la soare pe o insula

specialist investitii

"Cu parere de rau spun asta, dar nu am vazut pensionari din Romania care sa petreaca iarna in Tenerife si cred ca nu se regasesc nici in alte destinatii cu clima prietenoasa.Banuiala mea este ca nu voi vedea nici in viitor pensionari din Romania, care isi vor permite sa fuga cateva luni pe an, de iarna, din Romania, bazandu-se pe pensia care o vor primi de la statul roman", a spus Popovici."Cel mai probabil, acestia isi permit sa petreaca iarna la soare pentru ca s-au ingrijit sa aiba venituri suplimentare pensiei de stat, economisind pe perioada cat au activat profesional.Cred ca fiecare dintre acesti actuali pensionari europeni, oameni pe care i-am vazut in arhipelag, au economisit timp de multi ani, pe parcursul vietii, in mod constant, zece sau poate cinsprezece la suta din venitul lor, astfel incat sa isi asigure o viata frumoasa la batranete", spune oficialul OTP Asset Management.El este de parere ca fiecare dintre noi trebuie sa fie constient ca cea mai costisitoare achizitie pe care o facem in viata nu ar trebui sa fie o casa sau o masina."Din punctul meu de vedere, cea mai costisitoare achizitie, pentru care trebuie sa ne pregatim, cu multi ani inainte, este bunastarea si viata frumoasa a anilor de pensie.Economisirea regulata, luna de luna, investirea sumelor economisite in instrumente diverse, cu potential de crestere, abordarea sistematica pe termen lung, reprezinta singura solutie pentru a putea spera ca peste 20 sau 30 de ani sa putem si noi sa stam la soare pe o insula, in timpul iernii, cand in Romania este ger si zapada", a explicat Popovici.