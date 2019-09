APAPR lanseaza campania nationala ''Si tu ai niste bani pusi deoparte la Pilonul II''

Campania isi propune cresterea gradului de educare a populatiei cu privire la drepturile pe care le au in calitate de proprietari de pensie privata Pilon II."Exact ca banii gasiti intr-o haina imbracata la inceputul unui anotimp, noua campanie APAPR atrage atentia participantilor la Pilonul II ca ceea ce au acumulat in conturile lor individuale, de-a lungul timpului, este bine pus deoparte. Indiferent de momentul de start al contributiei, participantii la Pilonul II sunt proprietarii acestei sume, care va putea fi accesata in momentul in care ating varsta legala de pensionare si care va completa cu succes pensia de stat (Pilonul I). Contributiile acumulate in conturile individuale de Pilon II ale participantilor sunt investite permanent de administratorii de fonduri pentru a fi inmultite", se mentioneaza in comunicat.Administratorii Pilonului II gestioneaza, in prezent, fonduri de pensii de 10,2 miliarde de euro in beneficiul a 7,25 de milioane de romani, obtinand in toata perioada de functionare un randament mediu anualizat de peste 8%, cel mai ridicat dintre toate sistemele similare din Europa.Pilonul II reprezinta cea mai mare acumulare istorica de capital romanesc, care este folosit de fondurile de pensii pentru a finanta in mod eficient atat cresterea economica si crearea de locuri de munca din Romania, cat si nevoile curente ale statului roman.