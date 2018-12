Asociatia Analistilor Financiari Certificati: Modificarile propuse de Guvern pun in pericol dreptul romanilor la un trai decent la batranete

Conform unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES, modificarile recente anuntate de Guvern in ceea ce priveste fondurile de pensii administrate privat - Pilonul II, elimina ceea ce este, pentru majoritatea romanilor, singurul instrument de economisire si sansa la un trai decent la varsta pensiei."Prin masurile anuntate, Guvernul practic transmite un mesaj administratorilor de fonduri de a se retrage din piata, avand in vedere cerinte de capital marite si pana la de 20 de ori, in conditiile in care veniturile din administrare vor scadea de asemenea dramatic. Posibilitatea de a retrage contributiile virate dupa primii cinci ani este de asemenea un 'mar otravit'. Sub aparenta beneficiilor unei lichiditati imediate, se afecteaza stabilitatea financiara pe termen lung a milioane de romani, iar statul isi creeaza premisele de a reintregi contributiile la pilonul de stat, fara a garanta pensiile viitoare. In conditiile in care evolutiile demografice sunt ingrijoratoare, o astfel de masura este pur si simplu un atac la bunastarea pe termen lung a romanilor. In plus, se va alimenta si mai mult spirala inflationista in care ne aflam deja, si care va 'musca' serios atat din veniturile curente cat si din economiile de-o viata ale romanilor", sustin reprezentantii CFA Romania.Acestia semnaleaza ca prin aceste masuri, Guvernul isi creeaza singur premisele ingrijoratoare de crestere substantiala a costurilor de finantare a deficitului bugetar, iar "aceste costuri crescute le vom plati tot noi, din impozite si taxe".De asemenea, masurile anuntate pentru sectoarele de utilitati, telecomunicatii si cel bancar vor afecta grav Bursa de Valori Bucuresti, ale carei volume, in proportie de peste trei patrimi, sunt generate de societati din aceste industrii. Costuri crescute ale creditelor bancare, ale telecomunicatiilor si ale utilitatilor, inclusiv accizele, vor eroda substantial traiul de zi cu zi al romanilor si vor limita accesul acestora la bunuri si servicii de calitate."Mentionam ca impozitarea sistemului bancar in functie de evolutia indicelui ROBOR, care in sine este o expresie a inflatiei generate de masuri anterioare ale acestui Guvern, denota o neintelegere a mecanismelor de functionare a economiei de piata si creeaza un precedent periculos. Avand in vedere lipsa de consultare cu mediul de afaceri, a studiilor prealabile de impact si gravitatea acestor masuri pentru ansamblul economiei tarii, consideram prioritara construirea viziunii pe termen mediu si lung pentru viitorul Romaniei si al romanilor", se arata in comunicat.Asociatia CFA Romania promoveaza investitiile responsabile, cu viziune pe termen lung si administrarea acestora in interesul clientilor. Asociatia CFA Romania este organizatia profesionistilor in investitii din Romania, in mare parte detinatori ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA), calificare administrata de CFA Institute (USA) . In prezent, CFA Romania are peste 230 de membri, majoritatea detinatori ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA) sau candidati pentru unul din cele 3 niveluri ale examinarii care conduce la acordarea acestui titlu.Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a prezentat marti seara, de la Palatul Victoria, o serie de masuri fiscal - bugetare care urmeaza sa fie adoptate pana la sfarsitul acestui an, printre cele mai importante vizand o ''taxa pe lacomie" care sa se aplice, de la 1 ianuarie 2019, institutiilor financiar-bancare, in cazul in care ratele ROBOR la 3 si 6 luni depasesc o anumita valoare. Autoritatile estimeaza la trei miliarde de lei impactul acestei masuri.De asemenea, Executivul are in vedere plafonarea pretului la gazele naturale din productia interna la 68 lei/MWh, pe o perioada de trei ani, pana in februarie 2022, dar si o contributia baneasca perceputa de la operatori economici care desfasoara activitati in domeniul energiei electrice si termice de 3% din cifra de afaceri realizata de acestia. Si in comunicatii se majoreaza taxele aferente pe ANCOM la 3%.Totodata, comisionul de administrare pentru Pilonul II de pensii urmeaza sa fie redus de la 2,5% la 1% iar o persoana se va putea retrage de la un fond de pensii, dupa minimum cinci ani de participare.Anuntul ministrului, urmat de publicarea in dezbatere publica a proiectului de ordonanta de urgenta, a starnit numeroase reactii negative din partea mediului de afaceri.