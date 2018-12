Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania: Renuntarea la Pilonul II ar fi cel mai prost scenariu

"Crearea sistemului de pensii private a avut un rol determinant in revenirea pietei de capital din Romania post-criza si a reprezentat un punct central de atractivitate a Romaniei in randul investitorilor internationali. In ultimii ani, piata de capital din Romania a facut pasi importanti pentru obtinerea statutului de "piata emergenta", pentru a atrage investitori internationali mult mai mari fata de cei care in prezent investesc in Romania, aceasta fiind o "piata de frontiera". In prezent, fondurile de pensii de Pilon II sustin economia locala si investesc 92% din activele nete pe pietele financiare din Romania, cu o expunere de doar 8% pe pietele externe. Alocarea pe clase de active este de 70% in titluri de stat si obligatiuni, 20% in actiuni listate si 10% in alte instrumente. Aceasta structura investitionala reprezinta un profil de risc conservator pentru fondurile de pensii de Pilon II. In plus, fondurile de pensii s-au implicat in numeroase proiecte de educatie financiara, avand in vedere ca Romania este pe ultimul loc in UE la acest capitol (...) Toate aceste informatii pozitioneaza Pilonul II din Romania ca o piata extrem de competitiva, concurentiala, cu randamente investitionale foarte bune, cu costuri administrative si comisioane foarte reduse", afirma reprezentantii APAPR.Asociatia citeaza o serie de calcule realizate de compania de consultanta KPMG, conform carora daca toate lucrurile raman asa cum sunt in prezent, respectiv cu Legea pensiilor si procentul alocat in prezent Pilonului II, adica 3,75%, un roman care incaseaza salariul mediu pe economie pe toata durata carierei sale va putea primi o pensie privata din Pilonul II in valoare de 667 lei, adica ceea ce expertii numesc "rata de inlocuire' de 15% din ultimul salariu net incasat."Aceleasi calcule arata faptul ca "romanul mediu' va ajunge, dupa o cariera completa (stagiu de cotizare de 35 de ani), la un salariu net estimat la 4.448 de lei, iar pensia pe care o va primi din sistemul public va fi de 1.647 de lei, reprezentand o rata de inlocuire de 37%. Cu alte cuvinte, pensia de la stat va putea sa asigure inlocuirea doar a unei treimi din nivelul de trai anterior. Din fericire, Pilonul II va putea suplimenta acest nivel cu inca 15%, astfel ca rata totala de inlocuire a salariului prin pensie va fi usor peste 50%", noteaza sursa citata.In acest context, pensia furnizata de Pilonul II va putea suplimenta venitul din pensia de stat cu aproximativ 40% (667 lei vs. 1.647 lei) sau cu 64% in scenariul de revenire la contributii de 6% (979 lei vs. 1.512 lei)." (...) in cazul nefericit al renuntarii totale la Pilonul II si mutarea tuturor contributiilor inapoi doar in sistemul public ar aduce o pensie de 1.913 lei (doar Pilonul I), mai mica decat cea de 2.314 lei ce ar fi obtinuta in scenariul actual (Pilonul I + Pilonul II) . Cu alte cuvinte, dintre toate cele trei scenarii posibile, cel mai bun pentru viitor ar fi cel in care creste contributia alocata Pilonului II, iar cel mai prost ar fi renuntarea la Pilonul II. Scenariul actual, in care cele doua sisteme coexista si contributia la Pilonul II este de doar 3,75%, se situeaza la mijloc. Analiza specialistilor de la KPMG include, pe langa romanul cu salariu mediu, si calcule pentru cazul cu salariu minim si pentru cazul cu salariu de doua ori mai mare decat media pe economie", se mentioneaza in comunicatul APAPR.Membrii Asociatiei sustin ca fondurile de pensii private din Romania au avut un rol decisiv in succesul ofertelor publice derulate de stat si recent in cele derulate de companii private, din sectorul medical sau cel al telecomunicatiilor, si au participat la finantarea mediului privat prin intermediul obligatiunilor corporative.Analizele realizate de APAPR arata ca, in prezent, fondurile de pensii private au investitii de circa 1,9 miliarde de euro la Bursa de Valori de la Bucuresti, adica in jur de 20% din valoarea actiunilor liber tranzactionate la bursa (free float) . De asemenea, aceleasi fonduri genereaza in jur de 15% din valoarea tranzactiilor bursiere de la Bucuresti."Fondurile de pensii private in general - si Pilonul II in special - sunt mari investitori institutionali care de obicei urmaresc strategii investitionale pe termen lung, de tipul "cumpara si pastreaza' (buy and hold) . Fondurile de pensii sunt astfel investitori cu foarte putin sau chiar zero comportament speculativ, cu o volatilitate extrem de redusa a detinerilor si un profil de risc redus, datorita portofoliilor administrate, bazate in principal pe instrumente financiare cu venit fix si rating bun. De asemenea, este foarte important de mentionat rolul fondurilor de pensii ca investitori institutionali etici, cu standarde ridicate de guvernanta corporativa, care consolideaza baza locala de capital atat de necesara pentru a putea atrage investitori straini in Romania", sustin reprezentantii fondurilor de pensii administrate privat din Romania.Sistemul de pensii private obligatorii (Pilonul II) a fost infiintat in anii 2006 - 2007, cu scopul de a consolida sustenabilitatea si adecvarea sistemului public de pensii la realitatea curenta.La jumatatea anului 2018, pe Bursa de Valori de la Bucuresti, fondurile de pensii aveau detineri de circa 1,9 miliarde de euro, adica 20% din actiunile liber tranzactionate, asigurand 15% din lichiditate. La ora actuala, peste 30 de companii romanesti beneficiaza de finantare gratie implicarii Pilonului II, iar institutiile pietei au avut de castigat in tot acest timp, odata cu cresterea calitatii guvernantei corporative.Cel mai recent raport al Comisiei Europene (CE), in care s-a analizat situatia Pilonului II de pensii, releva faptul ca reducerea contributiei virate de la 5,1% la 3,75%, operata la finele anului 2017 a fost "motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanta buna a fondurilor de pensii private' si ca "este de natura sa afecteze sistemul de pensii in general si piata de capital a Romaniei'.Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) au ajuns, in primul semestru al anului, la un numar total de participanti de peste 7,1 milioane de romani, in timp ce activele nete aflate in administrare au fost de 43,7 miliarde de lei (circa 9,5 miliarde de euro) . Activele nete sunt compuse din contributiile brute virate, in valoare de 37 miliarde de lei, dar si din castigurile nete din investitii, de 6,7 miliarde de lei (aproape 1,5 miliarde de euro) . Numarul fondurilor de pensii s-a redus de la cele 18 aliniate la startul sistemului, la sapte, in prezent.In ceea ce priveste exemple din alte state, unde s-au aplicat masuri similare celor pregatite in Romania, APAPR aminteste de Polonia, unde, dupa reducerea contributiilor de la 7,3% la 2%, in 2014, cand datoria publica a Poloniei a depasit 55% din PIB, Guvernul a decis sa anuleze titlurile de stat detinute de fondurile de pensii, adica peste 30 miliarde de euro, reducandu-si astfel cu 5 procente datoria publica."Efectele fiscale ale contrareformei au fost deja absorbite de cheltuieli guvernamentale, fara castiguri pe termen lung, iar in 2016 datoria publica a Poloniei s-a intors la 54,4% din PIB, cu perspectiva depasirii acestui prag, din nou, in 2017", precizeaza APAPR.Totodata, in Ungaria, nationalizarea Pilonului II de pensii private nu a reusit sa imbunatateasca nici situatia economica, nici pe cea a finantelor publice. Astfel, rating-ul suveran al Ungariei a fost redus de agentia Standard&Poor's de la investment grade la junk in 2012, imediat dupa finalizarea procesului de nationalizare a acestor fonduri. "Din punct de vedere fiscal: in pofida unui efect usor pozitiv pe termen scurt (excedent bugetar de 4,3% din PIB, in 2011), Ungaria a epuizat rapid aceste rezerve, reintrand pe deficit fiscal (2% din PIB in 2012, 2,7% in 2013), in timp ce datoria publica a continuat sa creasca - de la 80% din PIB la finalul anului 2010, la 82% din PIB la mijlocul anului 2013", explica sursa citata.APAPR mentioneaza ca, in context european, in jumatate dintre statele membre UE sistemele de pensii includ o componenta privata (de tip Pilon II, ca in Romania) obligatorie sau cvasi-obligatorie, depinzand de legislatia fiecarei tari.Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a prezentat pe data de 18 decembrie 2018, la Palatul Victoria, o serie de masuri fiscal - bugetare care urmeaza sa fie adoptate in sedinta de Guvern de vineri, printre acestea fiind si cea referitoare la comisionul de administrare pentru Pilonul II de pensii, ce ar urma sa fie redus de la 2,5% la 1%. In plus, actul normativ prevede ca o persoana se va putea retrage de la un fond de pensii, dupa minimum cinci ani de participare.