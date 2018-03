Cum afecteaza masurile de azi pensia de peste ani a generatiei tinere

"In ceea ce priveste rolul social, fondurile de pensii sustin milioane de romani in demersul lor de a-si asigura un trai decent la batranete, prin completarea pensiei publice si diversificarea surselor de venit la pensie, ceea ce contribuie la degrevarea bugetului asigurarilor sociale de presiunea dezechilibrelor demografice viitoare.Impactul pozitiv al Pilonului II la nivel economic si social este insa proportional cu valoarea activelor pe care le gestioneaza.Implicit, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata in 2018, reducerea contributiilor afecteaza pensia de peste ani a generatiei tinere si potentialul de investitii in economie.Astfel de schimbari este de preferat sa fie reversate in urmatorii ani, stabilitatea si predictibilitatea legislativa fiind cruciale pentru dezvoltarea sustenabila viitoare a Pilonului II in Romania", a declarat Andreea Pipernea, intr-un comunicat remis luni AGERPRES.Acesta afirma ca Pilonul II a avut rezultate bune in ultimii ani, fondurile de pensii private din Romania inregistrand o performanta de top in Europa.Totodata, acestea sunt printre cei mai importanti investitori institutionali din economia locala, detinand aproximativ 20% din actiunile liber tranzactionate la Bursa de Valori de la Bucuresti si circa 7% din datoria publica a Romaniei.APAPR mentioneaza ca, in cel mai recent raport de tara privind evolutia economica a Romaniei,, despre care afirma ca a fost "motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanta buna a fondurilor de pensii private" si ca ""."Guvernul Romaniei a revenit partial asupra reformei din 2008 prin care a introdus un sistem de pensii multi-pilon. Aceasta reforma prevede faptul ca o parte din contributia de asigurari sociale de stat este virata unor fonduri de pensii administrate privat, bazate pe conturi individuale, de tip contributii-definite (Pilonul II de pensii).Potrivit legislatiei, cota de contributie virata Pilonului II trebuia sa creasca treptat la 6% din salariul brut. Cu toate acestea, in 2016, nivelul contributiei a fost majorat de Guvern la doar 5,1% (in loc de 5,5%), iar in 2017 acest nivel a fost mentinut.In noiembrie 2017, Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care taie aceasta contributie la 3,75% din salariile brute incepand cu anul 2018.Aceasta modificare va reduce deficitul bugetar pe termen scurt, insa acest avantaj fiscal se va disipa pe termen lung, pe masura ce contributiile nevirate Pilonului II inseamna o crestere a obligatiilor statului de a plati pensii publice in viitor.De asemenea, aceasta modificare va duce la reducerea gradului de diversificare a venitului romanilor la varsta pensionarii. In acelasi timp, masura ar putea avea implicatii negative asupra pietelor financiare", se spune in Raportul Comisiei.De asemenea, in Raport se precizeaza ca aceasta recenta reducere a contributiei virate Pilonului II a fost cauzata de probleme fiscale pe termen scurt si nicidecum de performanta financiara a fondurilor de pensii private. Situatia financiara si modul de functionare a fondurilor de pensii nu au ridicat probleme sau semne de ingrijorare."Potrivit datelor OECD, fondurile de pensii private din Romania s-au situat printre cele mai performante fonduri de pensii din noile state membre UE in anul 2016, impreuna cu fondurile similare din Polonia si Croatia.Randamentul net real al Pilonului II din Romania a fost de circa 5% in 2016, mai ridicat decat media randamentelor din sistemele similare ale statelor membre din Europa Centrala si de Est, care a fost de 3,4%.Aceasta modificare adusa Pilonului II este de natura sa afecteze sustenabilitatea sistemului de pensii in general, dar si piata de capital a Romaniei, (...) intrucat fondurile de pensii detin participatii crescute in cateva dintre cele mai mari companii listate pe Bursa de Valori de la Bucuresti", afirma expertii Comisiei Europene, in cadrul raportului anual de tara privind Romania, publicat la mijlocul lunii martie 2018.Conform APAPR, analiza Comisiei Europene confirma atat concluziile altor institutii internationale prestigioase (OECD, FMI, PensionsEurope, BetterFinance si altele), cat si observatiile formulate de-a lungul timpului de catre numerosi analisti/experti locali.Potrivit acestora, fondurile de pensii private de Pilon II din Romania au fost in cei 10 ani de la lansare printre institutiile financiare cele mai performante atat din Romania, cat si din Europa, iar afectarea lor prin reducerea contributiei sau alte masuri negative pune probleme suplimentare sistemului de pensii, in loc sa imbunatateasca situatia.In acelasi timp, pietele financiare - mai ales Bursa de la Bucuresti - vor avea de suferit de pe urma afectarii Pilonului II, care este deja printre cei mai mari si seriosi investitori institutionali de pe piata locala de capital."In acest context, APAPR reitereaza faptul ca", se mai spune in comunicat.