ASF: Trebuie incurajata participarea la un fond de pensii facultativ

Domnia sa a declarat: "Avand in vedere faptul ca, depozitele populatiei la banci au crescut cu 8,8% in ultimele 12 luni, respectiv 5,2% in termeni reali, ar fi benefic ca o parte din sumele economisite sa se indrepte si spre investitii in fondurile de pensii facultative, care asigura un venit suplimentar la pensie, in conditiile unui randament ridicat pe termen lung si o dispersie prudenta a riscului. Concomitent, ar trebui avut in vedere si un calendar de crestere graduala a contributiilor, ceea ce ar genera pe termen lung majorarea cuantumului pensiei private".Rata de rentabilitate a fondurilor de pensii private Pilon II a depasit rata inflatiei in luna septembrie si este mai ridicata decat dobanda pe un an la depozitele la termen.Vicepresedintele ASF a precizat: "In luna septembrie rata de rentabilitatea a fondurilor de pensii Pilon II a depasit rata inflatiei (4,3%), cu un procent ce variaza intre 0,43% si 1,52% si este, totodata, mai ridicata decat dobanda pe un an la depozitele la termen.Rata anuala de crestere a activelor a fost de 26,15%, demonstrand ca sistemul de pensii administrat privat a atins un nivel sustenabil de dezvoltare si se afla intr-o perioada de consolidare si de stabilitate, in conditiile in care activele nete au depasit 13 miliarde euro in luna septembrie".Potrivit domniei sale, contributiile brute lunare au consemnat o crestere de aproximativ 13% in septembrie 2019 fata de decembrie 2017, aceasta fiind determinata in principal de cresterea castigului mediu salarial net de aproximativ 35% in ultimii 3 ani si de cresterea semnificativa a numarului de salariati.Totodata, domnia sa a mai spus ca in calitate de investitori, fondurile de pensii private au contribuit la dezvoltarea pietei de capital autohtone si la cresterea segmentului investitorilor institutionali pe termen lung si indirect la cresterea economica, prin redirectionarea eficienta a resurselor financiare disponibile."Ponderea investitiilor in actiuni tranzactionate pe piata de capital din Romania este in jur de 20% din activul total si se ridica la o valoare de aproximativ 2,5 miliarde euro, asigurand un anumit grad de rezilienta a pietei si contribuind la atingerea statutului de piata emergenta.Din perspectiva duratei obligatiilor, fondurile de pensii au de regula un comportament investitional contraciclic, care atenueaza socurile in perioade cu volatilitate ridicata a pietelor de capital, conducand la echilibrarea pietei si asigurarea stabilitatii financiare", a mai afirmat vicepresedintele ASF.Importanta fondurilor de pensii private in economie, este evidentiata si de marimea activelor fondurilor de pensii private, care a fost de 5,8% din PIB, nivel atins in luna iunie 2019, potrivit domnului Dan Armeanu.