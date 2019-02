Fondurile de pensii private din Pilonul II sustin ca au depasit in mod constant inflatia

Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania:

Recatia Asociatiei vine dupa ce autoritatile au acuzat ca in fondurile de pensii private nu sunt investitori si au randament la jumatate fata de titlurile de stat.Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania incearca sa gaseasca o cale de comunicare si dialog institutional cu toate autoritatile relevante pentru a dezbate efectele negative ale OUG 114/2018 asupra Pilonului II, se arata intr-un comunicat remis Business24."Speram ca dialogul institutional cu decidentii relevanti sa duca la modificarea OUG 114/2018 in sensul reconsiderarii cerintelor suplimentare de capital pe baze economice sustenabile si deci la dezvoltarea si pe viitor a Pilonului II de pensii private in Romania, precum si restabilirea increderii pe pietele financiare", spun reprezentantii APAPR.Ca urmare a declaratiilor aparute in mass-media in ultimele zile pe marginea performantelor fondurilor de pensii private de Pilon II, APAPR face urmatoarele precizari:Randamentul total realizat de toate fondurile de Pilon II de la start (20 mai 2008) si pana la finele anului 2018 a fost de 127,1%, adica un randament mediu anualizat de 8,03% pentru toata perioada de functionare a Pilonului II.din perioada analizata (36,3%), respectiv rata medie anualizata a inflatiei pentru exact aceeasi perioada (2,95%).Din cele 10,2 miliarde de euro administrate de Pilonul II la finele anului 2018, peste 1,5 miliarde de euro reprezinta castig net obtinut din investitii, exclusiv pentru cei peste 7 milioane de romani care contribuie la acest sistem. Aceasta suma este neta de toate comisioanele de administrare percepute.Performantele fondurilor de pensii, in Romania si in lume, vor avea intotdeauna o anumita volatilitate, ele urmarind indeaproape evolutia pietelor financiare si a economiei in ansamblu.Mai mult, aceste evolutii sunt puternic influentate nu doar de mediu economic, ci si de deciziile politice.Un astfel de moment a fost adoptarea la finele lunii decembrie 2018 a OUG 114/2018, care a produs scaderi bruste si severe ale pietelor financiare din Romania, inclusiv a Bursei de la Bucuresti, unde fondurile de pensii au investitii semnificative.Acesta a fost unul din principalele motive pentru care anul 2018 a fost singurul an de la infiintarea Pilonului II cand randamentul la nivelul unui an a fost sub rata inflatiei.Chiar daca performanta fondurilor de pensii se judeca exclusiv pe termen lung, graficul de mai jos prezinta performanta si inflatia anuale tocmai pentru a arata ca pana si in urma unei astfel de analize atipice, performanta fondurilor de pensii raportata la inflatie este una exceptionala.