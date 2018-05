Oamenii de afaceri atrag atentia ca Pilonul II de pensii private este esential pentru dezvoltarea economica a Romaniei

Intr-un comunicat remis joi AGERPRES, AOAR atrage atentia asupra faptului ca in cazul in care tendintele actuale de imbatranire a populatiei si de migratie se mentin, pana in anul 2050 Romania va deveni tara din Europa cu populatia cea mai imbatranita si cu un numar de persoane active in scadere semnificativa."Ca atare, reforma sistemului public de pensii nu este o solutie suficienta pentru problema cu care ne confruntam. In acelasi timp, dezvoltarea sau cel putin mentinerea la nivelul actual a sistemului de pensii private lansat in perioada 2007 - 2008 este minim necesara pentru imbunatatirea capacitatii generale a intregului sistem de pensii de a face fata asteptarilor populatiei active. Pentru majoritatea angajatilor romani, Pilonul II reprezinta singura forma reala de economisire, beneficiind de garantia absoluta asupra contributiilor proprii. Pilonul II de pensii constituie, deci, o sursa sigura de venit, complementara veniturilor potentiale din pensia publica, scopul primordial al acestui instrument fiind economisirea pentru perioada varstei a treia", sustin oamenii de afaceri.De asemenea, banii economisiti in prezent de angajati reprezinta si o sursa importanta de finantare a investitiilor in economia romaneasca, spune AOAR."Fondurile de pensii private au un rol semnificativ in sustinerea economiei locale si a pietei de capital, fiind cei mai mari investitori institutionali autohtoni. 93% din sumele administrate de acestea sunt investite in economia romaneasca, contribuind astfel la finantarea firmelor private, dar si de stat. Fondurile de pensii private sunt investitori pe termen lung, contribuind la reducerea volatilitatii pe pietele financiare. Acestea detin plasamente de peste 850 milioane de euro pe Bursa de Valori Bucuresti, asigurand aproximativ 15% din lichiditatea bursei si avand un rol crucial in succesul ofertelor publice, inclusiv al celor de stat (18,6% din IPO-ul Electrica, 20,6% din IPO-ul Nuclearelectrica, 22,8% din IPO-ul Romgaz) ", se arata in comunicat.In plus, AOAR subliniaza importanta respectarii legislatiei in vigoare si, deci, a mentinerii sistemului actual de contributii la Pilonul II, putand fi, astfel, asigurate veniturile viitoare ale romanilor, dezvoltarea pe baze solide a mediului de afaceri, sustinerea ritmului investitiilor in economia locala si cresterea sustenabila a Romaniei.