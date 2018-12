Romanian Business Leaders: Pilonul II de pensii se va distruge daca se va aplica noua ordonanta

"Pilonul II, practic, daca va fi formalizat acest proiect de ordonanta, se va distruge in cateva trimestre. In 2019 nu vom mai putea vorbi despre Pilonul II de pensii, care a produs efecte pozitive pentru 7 milioane de romani in ultimii 11 ani. La momentul in care ne apropiem de preluarea mandatului pentru presedintia Consiliului Europei, renuntam la una dintre foarte putinele masuri de bune practici pe care le avem de oferit Europei: faptul ca avem un sistem de pensii complementar, cu componenta publica, componenta obligatorie privata si componenta voluntara privata. Sa renuntam la aceste lucruri doar pentru a acoperi niste gauri de final de an este un pret mult prea mare si-l vom plati cu totii, si-l vom plati foarte multi ani de acum incolo. Stop Ordonanta de Urgenta a Guvernului!", a mentionat Neacsu.Totodata, el a avertizat ca proiectul de OUG va afecta in primul rand companiile locale si antreprenorii romani."Noi vorbim astazi de un proiect de ordonanta care ar insemna o a doua revolutie fiscala a actualei guvernari. Daca este sa se intample, daca este ca in sedinta de guvern sa fie aprobata aceasta ordonanta - ceea ce nu ne dorim si ne-am adunat aici ca sa oprim acest proces legislativ - ea ar afecta in primul rand companiile locale si antreprenorii romani, pentru ca firmele care sunt in sectoarele energie, telecom, in zona sistemului bancar si non-bancar au posibilitatea - si au facut-o in alte imprejurari sa transfere aceste costuri catre consumatorul final care este cetateanul platitor de taxe. Cu siguranta daca lucrurile vor merge in scenariul negativ, lucrul acesta se va intampla in continuare, deci cetatenii vor fi cei care vor achita pana la urma, indiferent de natura contractelor pe care le au semnate cu astfel de furnizori de servicii, un cost marit", a precizat Neacsu.Potrivit sursei citate, companiile romanesti vor fi cele mai vulnerabilizate pentru ca in mod real in momentul de fata au un acces mai redus si mai scump la surse de finantare."Competitivitatea sistemului antreprenorial romanesc si aceasta sursa generatoare de locuri de munca intr-o perioada dificila va fi cea mai afectata. Nu stiu daca putem sa intrebam retoric initiatorii - nici nu stim cine sunt initiatorii acestei ordonante pe care unii au citit-o destul de aproximativ vorbind despre ordonanta fel de fel - dar indiferent cine sunt initiatorii acestui proces legislativ oare au avut in vedere reducerea competitivitatii firmelor romanesti si afectarea intereselor a milioane de romani care vor achita costuri mai mari la toate serviciile despre care faceam vorbire mai devreme? Nu cred ca acesta ar trebui sa fie obiectivul", a mentionat specialistul.Dragos Neacsu a subliniat ca prin acest proiect de lege s-a introdus impreviziunea ca tip de politica publica de stat."In orice caz, ceea ce se poate spune cu certitudine este ca, indiferent daca va exista o ordonanta de urgenta plecand de la acest proiect sau nu, in piata romaneasca, in toate sectoarele de activitate, nu numai in piata de capital si cea financiara in genere, prin acest proiect de lege s-a introdus impreviziunea ca tip de politica publica de stat, pentru ca am afectat contracte sociale care ar trebui sa fie imuabile pe un ciclu de viata, cum este Pilonul II de pensii. Ar fi trebuit ca aceasta reforma structurala, care este cel mai pozitiv lucru care s-a intamplat in ultimii 10 ani in Romania, in perioada europeana a Romaniei, sa fie aparat de toate guvernele, indiferent de culoarea lor politica si indiferent de forma in care se construiesc majoritatile parlamentare. Este reperul pentru constructia unui comportament financiar sanatos si nu numai, un comportament economic sanatos al populatiei, in contextul in care avem de 30 de ani spor negativ de populatie, avem toate datele demografice care ne sunt impotriva si trebuie sa construim comportamente sanatoase", a conchis Neacsu.La randul sau, Florin Jianu, presedintele CNIPMMR, a afirmat ca acest proiect de ordonanta presupune 60 de modificari ale Codului fiscal si nu a fost discutat cu mediul de afaceri."Suntem la 29 de ani de la Revolutie, suntem exact in perioada in care acum 29 de ani incepea Revolutia in Romania si va marturisesc faptul ca nu ne asteptam ca in aceste momente in care cu totii ne apucasem de bilanturi sa vedem noi ordonante de urgenta. Facem referire in mod specific la aceasta ordonanta de urgenta cu impact asupra mediului de afaceri. In bilantul pe care CNIPMMR il facuse in aceasta perioada, numarasem 230 de modificari fiscale in acest an. Se pare ca Guvernul vrea sa-si bata recordul de anul trecut, cand a schimbat de 285 de ori Codul fiscal si sa mai vina cu inca 60 de modificari care se afla in aceasta OUG, aparuta peste noapte, nediscutata cu mediul de afaceri, nediscutata in forurile dialogului social. Am primit acum de la colegi informatia ca la ora 16,00, deci in timp ce noi avem aceasta conferinta de presa, are loc si Comisia de Dialog Social exact pe acest subiect. Sa modifici, am numarat noi, 43 de legi, sa abrogi inca alte doua reglementari si sa le discuti de pe o zi pe alta este imposibil pentru a avea continut, pentru a avea calitate", a subliniat acesta.Potrivit lui Jianu, implicatiile acestei viitoare ordonante sunt majore nu numai pentru mediul economic, ci si pentru cetateni, care vor trebui sa suporte aceste taxe care le vor fi transferate."Implicatiile sunt majore. Implicatiile sunt nu numai pentru mediul economic, in special pentru IMM-uri, prin aceste taxe care in final sunt platite tot de cetateni, tot de intreprinzatori si mediul de afaceri care trebuie sa se conformeze, dar cu totii vom avea de suferit. Am vazut reglementari care impacteaza in general cetatenii activi care in acest moment cotizeaza pentru pensii pe care le vor primi peste 20-30 de ani. Am vazut impact asupra angajatilor chiar din mediul public, orele suplimentare nu se mai platesc, am vazut impact si asupra celor mai vulnerabili din economie, vorbim de zilieri. Deci, practic, acest tip de reglementare are impact asupra tuturor si ma raliez si eu aceluiasi mesaj, acela de spune 'Stop acestei ordonante de urgenta!'", a spus el.In opinia CNIPMMR, statul trebuie sa se opreasca din a transfera responsabilitatea asupra mediului de afaceri."Cred ca institutiile statului, ANAF-ul, ministerele etc. trebuie odata si odata sa inceapa aceasta modernizare, sa inceapa aceasta eficientizare a actului de guvernare, nu sa transfere intotdeauna responsabilitatea, costurile pe spatele antreprenorilor, pe spatele celor are creeaza valoare adaugata in Romania. Bineinteles, investitiile publice sunt extrem de importante, fondurile europene in opinia noastra reprezinta gura de oxigen necesara dezvoltarii economiei, societatii romanesti, infrastructurii in general si celorlalte servicii publice si, nu in ultimul rand, cuvantul care trebuie sa domine o guvernare este cel al responsabilitatii. Stopati aceasta OUG!", a incheiat Florin Jianu.Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a prezentat marti seara, de la Palatul Victoria, o serie de masuri fiscal - bugetare care urmeaza sa fie adoptate pana la sfarsitul acestui an, printre cele mai importante vizand o ''taxa pe lacomie" care sa se aplice, de la 1 ianuarie 2019, institutiilor financiar-bancare, in cazul in care ratele ROBOR la 3 si 6 luni depasesc o anumita valoare. Autoritatile estimeaza la trei miliarde de lei impactul acestei masuri.De asemenea, Executivul are in vedere plafonarea pretului la gazele naturale din productia interna la 68 lei/MWh, pe o perioada de trei ani, pana in februarie 2022, dar si o contributia baneasca perceputa de la operatori economici care desfasoara activitati in domeniul energiei electrice si termice de 3% din cifra de afaceri realizata de acestia.Totodata, comisionul de administrare pentru Pilonul II de pensii urmeaza sa fie redus de la 2,5% la 1% iar o persoana se va putea retrage de la un fond de pensii, dupa minimum cinci ani de participare.Anuntul ministrului, urmat de publicarea in dezbatere publica a proiectului de ordonanta de urgenta, a starnit numeroase reactii negative din partea mediului de afaceri.In context, Bursa de la Bucuresti a consemnat miercuri o scadere record, in conditiile in care indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 15 actiuni, a inregistrat un declin de 11,76%. Cele mai mari pierderi le-au consemnat actiunile bancilor si cele ale companiilor din energie.