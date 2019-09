Milcev (EY): Taxarea suplimentara a pensiilor, un precedent periculos in zona fiscala

"Aceasta masura, de taxare suplimentara, pana la urma deriva din alta problema, si anume cum sunt stabilite pensiile. Deci o problema incearca sa rezolve cealalta problema. Daca ramanem in zona fiscalitatii, aceasta propunere, de taxare suplimentara, cumva se abate dramatic de la principiul cotei unice, daca putem sa spunem ca o avem, sau cotei unice in sensul ca nu este cota progresiva, avem 10% si aici se propun altfel de impozitari.Deci as putea sa spun ca e o solutie la o problema nefiscala, o solutie care aduce foarte multe incurcaturi si un precedent periculos in zona fiscala.Cum se stabilesc acele pensii si in ce fel, nu comentez, dar solutia fiscala la una nonfiscala nu cred ca e una bine gandita si cu siguranta nediscutata", a spus Alex Milcev.El a precizat ca in zona fiscala conteaza orice precedent si orice modificare sau initiativa aici risca sa complice sistemul fiscal peste ce avem in prezent.Senatul a adoptat, saptamana trecuta, in calitate de prima Camera sesizata, initiativa legislativa prin care sunt taxate pensiile speciale cuprinse intre 7.000 si 10.000 de lei cu 30%, iar ceea ce depaseste 10.000 de lei, cu 50%.In favoarea actului normativ au votat 76 de senatori si 16 s-au abtinut.Propunerea legislativa prevede instituirea unei taxe pe veniturile reprezentand pensii si indemnizatii pentru limita de varsta primite in baza unor legi si statute speciale.Initiatorul propunerii legislative, ministrul Finantelor Publice, senatorul Eugen Teodorovici, considera ca prin acest act normativ "se face dreptate si justitie sociala".Proiectul privind taxarea pensiilor a fost amendat chiar de catre initiator, astfel incat componenta din pensii bazata pe principiul contributivitatii sa nu fie taxata.Un alt amendament, propus de senatorul UDMR Tanczos Barna si adoptat de Comisia de buget-finante si de plen, prevede ca si pensia sefilor de stat intra sub incidenta proiectului de lege.Senatorul PNL Florin Citu a propus un amendament, respins de plen, prin care toate pensiile speciale peste 5.000 de lei sa fie impozitate cu 90%."Prin acest amendament se elimina demagogia si ipocrizia", a spus Citu, care a explicat ca pensiile parlamentarilor cu un singur mandat sunt mai mici de 7.000 de lei si astfel nu sunt taxate.Senatorii USR au propus scaderea plafonului pentru taxarea pensiilor speciale de la 7.000 la 4.000 de lei, dar acest amendament formulat direct in plen nu a fost luat in considerare."Conform informatiilor furnizate de Casa Nationala de Pensii, pentru un numar de 9.312 beneficiari de pensii de serviciu in plata la sfarsitul lunii iunie 2019, din total sume cuvenite in cuantum de 105.706.216 lei, partea suportata din bugetul asigurarilor sociale de stat bazata pe contributivitate reprezinta aproximativ 16,9%, iar cea fara contributivitate, suportata de la bugetul de stat, reprezinta aproximativ 83,1%. Se constata ca in cazul pensiilor mai mari de 10.000 lei lunar componenta bazata pe necontributivitate este dominanta comparativ cu cea bazata pe contributivitate", se arata in expunerea de motive.