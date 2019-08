Teodorovici, despre impozitarea pensiilor speciale: Este un mecanism la care inca se lucreaza

"Eu merg mai departe. (Masura - n. r.) nu e in ordonanta (proiectul de ordonanta privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare - n. r.) pentru ca este un mecanism la care inca se lucreaza si vom vedea in ce forma mergem mai departe, avand in vedere ca si in Parlament exista doua initiative legislative, stiti foarte bine, si atunci acest mecanism practic va fi trimis de Guvern intr-o forma sau alta, vedem, fie ordonanta, fie proiect de lege, care in septembrie ar trebui sa fie inchis ca si subiect si mai ales as fi foarte interesat sa vad acolo acei parlamentari care, stiti foarte bine, spuneau ca fac foarte multe si acum vor avea ocazia sa faca ce au spus", a mentionat Teodorovici.Intrebat despre sporul de 15% pentru conditii grele si vatamatoare acordat unor categorii de bugetari, ministrul Finantelor a raspuns ca "nu intra acum in discutie".Majorarea accizei la tigarete, reducerea numarului de posturi de secretari de stat in ministere, eliminarea sporului pentru conditii grele si vatamatoare, taxarea pensiilor care nu se bazeaza pe contributivitate se numarau printre masurile ce urmau initial sa fie incluse intr-o ordonanta de guvern care trebuia sa fie discutata luni, 5 august, de Executiv, au anuntat surse oficiale.Conform acestora, sporul de 15% din salariul de baza pentru conditii grele si vatamatoare urma sa fie abrogat."Sporul nu va fi taiat la medici, profesori, magistrati, politisti. Pentru acestia se transforma in suma fixa, dar va fi nevoie de discutii cu sindicatele", au precizat sursele citate.In ceea ce priveste taxarea pensiilor speciale, sursele au mentionat ca se lucreaza la definitivarea formei finale. La momentul respectiv, varianta era: sub 2.000 de lei impozit zero, peste 2.000 lei impozit 10%, intre 7.000 de lei si 10.000 de lei impozit de 30% pe suma care depaseste 7.000 de lei si de 900 lei plus 50% pentru ceea ce depaseste suma de 10.000 de lei.Sursele citate au dat un exemplu de calcul in cazul unei pensii speciale de 18.500 lei: 2.000 de lei plafon lunar neimpozabil conform Codului fiscal, rezulta 16.500 lei suma luata in calcul. Impozitul pe venitul din pensie 16.500X10=1.650 lei. Taxa va fi de 900+50%X (16.850 - 10.000) =4.325 lei.Marti, Ministerul Finantelor a publicat pe site un proiect de ordonanta privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare in care nu se regasesc prevederi referitoare la taxarea pensiilor speciale si la sporul de 15%.