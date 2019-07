Teodorovici, despre pensiile speciale: Pana la final de iulie stabilim plafonul si cu cat vor fi impozitate

"Aici este o discutie pe doua subiecte: plafonul de stabilit si cu cat impozitam ceea ce este peste acest plafon, iar aceste doua lucruri vor fi stabilite pana la final de iulie. Acum vorbim de orice pensie care depaseste 10.000 de lei (...) Sunt 300 aproximativ de cazuri din contributivitate, dar (impozitam n.r.) tot ce este peste plafon, pentru ca altfel risti sa fi atacabil. (...) Ca si exemplu, pot sa va spun venitul din salarii, sunt discutii purtate si in alte state de impozite progresive la fel cine are mai mult plateste un impozit mai mare la stat. Noi azi avem o cota unica", a spus Teodorovici, la Antena 3.In ceea ce priveste situatia magistratilor, categoria cea mai afectata de impozitarea pensiilor speciale, ministrul Finantelor a subliniat ca o sa mai existe o discutie transparenta cu reprezentantii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), pentru ca "nu vrea nimeni sa atace pe nimeni"."Se fac cateva analize, calcule, venim la final de iulie cu masura luata. O sa avem o discutie cu CSM pentru a discuta transparent, deschis, nu vrea nimeni sa atace pe nimeni, dar e o chestiune de normalitate, o chestiune normala, la urma urmei, pentru ca sunt pensii de zeci, zeci de mii de lei. Si poate ca facem altceva. Sub 2.000 de lei nu exista niciun fel de impozit. Odata cu aplicarea legii pensiilor, marirea punctului de pensie face ca aceasta sa creasca. Poate marim si noi acest plafon sub care nu se aplica niciun fel de impozit", a explicat Teodorovici.CSM a transmis saptamana trecuta, in legatura cu taxa de solidaritate aplicata pensiilor speciale pe care a anuntat-o ministrul Eugen Teodorovici, ca nu va "tolera" sub nicio forma afectarea statutului magistratilor si ca va face toate demersurile care se impun, inclusiv sesizarea organismelor internationale si a Curtii Constitutionale."Aparand independenta judecatorilor si procurorilor din Romania, Consiliul Superior al Magistraturii nu va tolera sub nicio forma afectarea statutului magistratului, pentru a carui prezervare va efectua toate demersurile care se impun, inclusiv sesizarea organismelor internationale si a Curtii Constitutionale cu un conflict juridic de natura constitutionala", declara CSM intr-un comunicat remis miercuri.Intrebat daca va putea "umbla" la aceste pensii, fiind considerate pensii de serviciu, Teodorovici a afirmat ca masura va fi luata, pentru ca "este vorba de moralitate, de corectitudine in aceasta tara"."Nu putem sa avem anumite categorii care sunt dincolo de orice fel de inchipuire. Da. V-o spun clar. Am vorbit si in Ministerul de Finante, m-am consultat cu toti colegii din Finante, cu toti cei care sunt la Departamentul juridic, cu absolut toti pentru a nu putea fi atacabila intr-un fel sau altul. Impactul nu este unul foarte mare, dar este vorba de moralitate, de corectitudine in aceasta tara. Si asta este o tema de care s-a vorbit foarte mult si ne-am asumat ca partid, ca si Guvern. De ce sa nu o facem? Acest act normativ va ajunge intr-un final in Parlament, intr-un fel sau altul. In Parlament noi o sa propunem un plafon peste care... precum si acel impozit. Vedem care este cel pe care Guvernul decide sa il aplice. In Parlament, toti cei care lupta si vor sa dea lectii au sansa sa decida prin vot sa lase mai jos plafonul de 10.000 daca doresc si sa creasca plafonul cu care se impoziteaza. Sau sa o abroge, daca doresc. Au aceasta oportunitate, sansa, sa discute pe ceva concret", a subliniat seful MFP.Teodorovici a adaugat ca nu va actiona niciodata in sensul de a incalca litera sau spiritul legii."Nu am facut asta si nu o sa o fac niciodata. Si legea este si trebuie sa devina lege pentru toti cetatenii, in special pentru membrii PSD. Vreau ca lumea sa inteleaga foarte clar ca nu alergam dupa voturi. Daca voturile vin, vin. Dar daca voturile vin, nu vin pentru ca facem ceva ca sa vina voturi. Facem ce este corect si daca populatia intelege sa ne voteze, foarte bine", a adaugat acesta.Intrebat de ce considera ca masura de impozitare a pensiilor speciale este una corecta, oficialul MFP a raspuns: "Pentru ca diferenta intre cele mai mici pensii si cele mai mari pensii este foarte mare"."Spuneti ca se ia un bun castigat? Pai hai sa vedem, partea de contributivitate in acest plafon foarte ridicat este cumva 100% pe contributivitate?", a aratat ministrul Finantelor.Acesta a anuntat luni in sedinta Comitetului Executiv National al PSD au fost discutate principii care vor sta la baza primei rectificari bugetare din 2019, fiind inaintate cateva propuneri de masuri, dintre care doua au fost convenite "de principiu", una dintre ele fiind introducerea unei taxe de solidaritate care sa se aplice pensiilor speciale care depasesc 10.000 de lei."Au fost cateva masuri prezentate, cateva propuneri de masuri. (...) In primul, e vorba de ceea ce de foarte multi ani de zile romanii solicita, poate intr-un mod justificat, este vorba de subiectul legat de pensiile speciale. Credem ca o varianta normala ar fi aceea de a plafona la un nivel stabilit, noi am discutat azi in CExN pe baza a ceea ce MF a facut ca propunere - un plafon de 10.000 de lei, iar pe ceea ce depaseste aceasta suma sa fie aplicata o taxa de solidaritate. Si credem ca in acest fel se indreapta foarte multe lucruri. Este o abordare corecta si logica. Oricum, actul normativ, atunci cand el va fi aprobat de Guvern, va ajunge si in Parlament si, desigur, Parlamentul va decide daca aceasta sau o alta forma va fi cea finala", a spus Teodorovici.