Recalcularea a 5 milioane de pensii poate fi pusa in pericol de lipsa de personal si de infrastructura IT din Casele de Pensii

"Cu siguranta, recalcularea celor 5 milioane de dosare de pensii poate fi pusa in pericol de lipsa de personal, pentru ca noi facem eforturi extraordinare ca sa asiguram activitatea in momentul acesta: colegii raman peste program si chiar daca facem ore suplimentare nu avem cand sa le recuperam", a afirmat presedintele Federatiei Sindicatelor din Ministerul Muncii, Mihaela Duna, intr-o conferinta de presa.De asemenea, problemele infrastructurii IT ingreuneaza si ele activitatea angajatilor din Ministerul Muncii, a adaugat vicepresedintele FSMM Adrian Ionica."Nu vorbim doar de lipsa de personal, problemele sunt legate si de infrastructura hardware si software, atat timp cat aplicatiile nu sunt actualizate la timp, se asteapta a se rezolva o speta pe o anumita lege poate si cateva luni, cum a fost Legea 221, s-a asteptat aproape un an de zile dupa emiterea legii, in martie a venit aplicatia", a declarat Adrian Ionica.Vicepresedintele Federatiei Sindicatelor din Ministerul Muncii a confirmat si el ca problema principala este lipsa angajatilor din sistem."Problema principala la acest moment o reprezinta lipsa de personal din institutiile Ministerului Muncii - vorbim aici de Case de Pensii, agentii judetene de plati si prestatii, agentii judetene pentru ocuparea fortei de munca si inspectorate teritoriale de munca. Cel mai mare deficit de personal il avem pe Casele de Pensii, stim cu totii ca urmeaza o noua lege a pensiilor, lege care va angrena atat personalul existent cat si personal care trebuia angajat. Noi am semnalat aceste probleme, vizavi de personal, vizavi de aplicatii, vizavi de timpul de lucru, probleme care au ramas fara rezolvare pana in acest moment", a afirmat Adrian Ionica.Presedintele FSMM, Mihaela Duna, a subliniat ca recalcularea celor 5 milioane de dosare va dura mult timp."Imaginati-va ca Legea 221 a fost emisa in august, a inceput sa creeze efecte incepand cu octombrie, iar un program pentru 100.000 de beneficiari a durat aproape 6 luni de zile. Cam cat dureaza sa creeze o aplicatie informatica pentru a recalcula aceste 5 milioane de dosare?", s-a intrebat liderul de sindicat.Aceasta a apreciat ca declaratiile publice ale ministrului Muncii pe tema situatiei recalcularii pensiilor pun presiune pe angajatii Caselor de Pensii, in contextului lipsei de personal."Desi Legea 221 privind recalcularea pensiilor a fost inca de anul trecut in vigoare, noi am primit programul in teritoriu abia pe 23 martie. Mai mult decat atat, declaratiile domnului ministru au exercitat presiuni asupra angajatilor din Casele teritoriale de Pensii, pentru ca noi ar trebui, intr-un timp relativ scurt, sa emitem aceste decizii, pentru ca la nivel de numar de beneficiari sunt 100.000 de beneficiari, si atunci orice declaratie publica exercita o presiune asupra noastra, pentru ca ne confruntam si cu un deficit major de personal", a completat Mihaela Duna.Liderul de sindicat a aratat ca Romania se afla mult sub media Uniunii Europene in ceea ce priveste numarul de functionari alocati beneficiarilor pensionari."L-am intrebat pe domnul ministru cum vom recalcula aceste 5 milioane de dosare pe un astfel de deficit de personal, adica cu aproximativ 3400 de posturi ocupate, 3700 sunt aprobate la nivel national, in conditiile in care noi suntem mult sub media Uniunii Europene, in sensul in care la 10.000 de beneficiari ar trebui un numar de 15-20 de functionari, la noi nu este asa, noi la acest moment avem un procent de 6,7 functionari pentru 10.000 de beneficiari", a afirmat Mihaela Duna.Aceasta a explicat ca angajatii Ministerului Muncii se confrunta cu suprasolicitarea si cu supraincarcarea cauzate de lipsa de personal."Ne dorim de la domnul ministru sa existe un dialog cu angajatii din sistem, acest dialog in acest moment nu exista. Ne dorim ca domnul ministru sa se aplece asupra problemelor din sistem. Exista un grad de nemultumire in cadrul institutiilor Ministerului Muncii, pentru ca suprasolicitarea si supraincarcarea ne duc intr-o stare in care trebuie sa ni se auda glasul si sa inteleaga ca sunt probleme absolut reale si daca vrem sa le rezolvam in primul rand trebuie sa ne asezam la masa dialogului, pentru ca pe zona Caselor de Pensii e nevoie de foarte multa atentie pentru a pregati aceasta recalculare", a adaugat lidera de sindicat.Presedintele FSMM nu a exclus intrarea in greva a angajatilor din Ministerul Muncii."Probabil ca vom ajunge la greva, pentru ca noi incercam sa realizam dialog cu Ministerul Muncii de 2 ani de zile, intalnirile se obtin foarte greu. (...) Colegii din cadrul agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca s-au confruntat in aceasta luna cu situatia de a nu li se asigura salariul, adica toate veniturile, la data la care trebuia, adica pe 15, pentru ca nu au fost fonduri suficiente. Am incercat sa facem un dialog cu agentia nationala, care a refuzat dialogul. Sunt colegi in tara care si-au luat salariile abia ieri", a afirmat Mihaela Duna.