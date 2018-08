A fost publicat proiectul noii legi a pensiilor. Toate pensiile vor fi recalculate. Vezi principalele modificari

"Propunerile, sugestiile si opiniile cu privire la acest proiect de act normativ pot fi transmise la adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.gov.ro, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii pe site, respectiv 09.08.2018 - 18.08.2018", transmite Ministerul Muncii intr-un comunicat.Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca va prezenta noua Lege a pensiilor vineri, la ora 12:00, intr-o conferinta de presa. Insa liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a luat-o inainte si a prezentat el actul normativ joi seara, in cadrul unei emisiuni tv.Vezi cum explica Liviu Dragnea noua Lege a pensiilor si impactul ei asupra bugetuluiPromisiunea Ministerului Muncii: Nicio pensie in plata nu va scadeaMinisterul Muncii afirma ca in proiectul de lege se precizeaza ca nicio pensie in plata nu va scadea."In cazul in care, in urma recalcularii, va rezulta o suma mai mica decat cea aflata deja in plata, atunci se va mentine suma in plata. Nu se modifica varsta standard de pensionare, nici stagiul minim si nici stagiul complet de cotizare", se arata in comunicat.Din 2021 valoarea punctului de pensie va fi de 1.875 leiPotrivit proiectului, Ministerul Muncii vrea ca incepand cu 1 septembrie 2021 valoarea punctului de pensie sa fie de 1.875 lei."Valorile punctului de pensie sunt urmatoarele:a) la data de 1 septembrie 2019 - 1.265 lei;b) la data de 1 septembrie 2020 - 1.775 lei;c) la data de 1 septembrie 2021 - 1.875 lei", se arata in proiectul noii Legi a pensiilor.Actul normativ mai precizeaza ca "la data intrarii in vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de referinta se stabileste in cuantum fix si este de 75 lei".Incepand din anul 2022, pensiile vor mai creste insa doar daca cresc si preturile. Astfel, se arata in proiect, incepand cu anul 2022, valoarea punctului de referinta se majoreaza anual cu rata medie anuala a inflatiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 septembrie a fiecarui an in care se face majorarea si comunicat de Institutul National de Statistica."In situatia in care indicatorul prevazut la alin. (4) are valoare negativa, se pastreaza ultima valoare a punctului de referinta", se mai arata in document.Bani in plus pentru masterat si doctoratDe asemenea, po ...citeste mai departe despre " A fost publicat proiectul noii legi a pensiilor. Toate pensiile vor fi recalculate. Vezi principalele modificari " pe Ziare.com