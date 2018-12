Efectele vor fi devastatoare asupra veniturilor viitoare ale romanilor, asupra pietei de capital, intregului sector financiar si economiei romanesti in ansamblul ei."APAPR, organizatie care apara interesele a peste 7 milioane de romani, avertizeaza ca prin proiectul de OUG acestia sunt incurajati sa isi retraga economiile realizate prin munca cinstita timp de 11 ani la Pilonul II de pensii, economii prin care acestia au devenit cel mai important investitor in economia romaneasca.Acest indemn la retragerea economiilor ii va lasa mai saraci in viitor, cand, la varsta pensionarii, nu isi vor mai putea completa veniturile necesare traiului zilnic. Pe fondul declinului demografic de notorietate, aceasta masura va condamna definitiv romanii la saracie si captivitate fata de sistemul public de pensii, din ce in ce mai impovarat de volumul platilor pe care trebuie sa le onoreze luna de luna", avertizeaza asociatia intr-un comunicat remis miercuri Ziare.com, care se intituleaza "Propunerile Guvernului de desfiintare a Pilonului II arunca Romania in haos".-Vom reveni cu detalii- ...citeste mai departe despre " Administratorii de fonduri private avertizeaza: Propunerile Guvernului pentru Pilonul II arunca Romania in haos " pe Ziare.com