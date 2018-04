Alba neagra cu Pilonul II de pensii: De ce se insista pe migrarea catre pensiile de stat si cum s-ar putea face

Cele mai recente declaratii pe aceasta tema au fost facute zilele trecute de ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. Desi a dat asigurari ca Pilonul II nu se desfiinteaza, ministrul spune ca vrea sa stimuleze romanii sa treaca la Pilonul I de pensii, adica cel de stat, astfel incat pilonul II de pensii, private, sa devina optional.Cum anume vrea sa ii stimuleze? Ramane de vazut, pentru ca Eugen Teodorovici a fost zgarcit in explicatii.Ionut Misa a dat tonul informatiilor despre desfiintarea Pilonului IICel care a dat tonul dezbaterilor privind desfiintarea Pilonului II de pensii a fost Ionut Misa, fostul ministru de Finante. In luna iunie a anului trecut, in cadrul audierii sale in Comisiile reunite de Buget-Finante din Parlament, in vederea preluarii functiei de ministru de Finante, Misa a spus ca Pilonul II de pensii se va desfiinta, iar contribuabilii vor avea posibilitatea sa migreze la Pilonul I (de stat) sau III (pensiile private facultative)."Pilonul II de pensii se va desfiinta. Banii se vor intoarce la toti cei care au cotizat, ei avand posibilitatea sa opteze pentru bugetul asigurarilor sociale sau pentru Pilonul III, cel privat. Vor alege daca banii lor vor fi administrati de stat sau privat. Nu am stabilit un calendar, intentionam spre sfarsitul anului", a declarat Misa la acea vreme.Anuntul sau a avut imediat si urmari: Bursa din Bucuresti a scazut puternic, leul s-a depreciat, iar numerosi romani au anuntat ca ies in strada.Cateva ore mai tarziu, Ionut Misa a revenit asupra declaratiilor: a cerut scuze si a spus ca Pilonul II de pensii nu se desfiinteaza. "Imi cer scuze pentru declaratia despre desfiintarea Pilonului II de pensii, a fost o eroare, nu se desfiinteaza", a declarat Misa.Dar guvernantii nu s-au lasat si au continuat sa bulverseze romanii cu atacurile la Pilonul II de pensii. In luna septembrie iesea la rampa Mihai Tudose, care ne anunta ca Guvernul vrea ca din 2018 romanii sa decida singuri daca vor sau nu ca pensia lor sa fie administrata si de fonduri private. Astfel, Pilonul II de pensii ar deveni optional, spunea premierul de la acea vreme.Cateva zile ma ...citeste mai departe despre " Alba neagra cu Pilonul II de pensii: De ce se insista pe migrarea catre pensiile de stat si cum s-ar putea face " pe Ziare.com