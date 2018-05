ALDE se delimiteaza de proiectul aparut pe site-ul Guvernului: Nu sustinem suspendarea Pilonului II de pensii

"Noi, ALDE, nu am participat la nicio discutie privind suspendarea Pilonului II de pensii si nu am fi fost de acord.Oricum, banii care sunt in Pilonul II de pensii sunt exclusiv ai cetatenilor si nicio lege care sa respecte Constitutia nu ii poate lua de acolo si nu s-a gasit nicio alta solutie pe termen lung care sa compenseze efectele negative ale evolutiei demografice in ce priveste echilibrarea sistermului de pensii.Nu stiu daca Pilonul II este o solutie buna sau rea. Este, insa, singura pana in clipa de fata care poate sa mareasca resursele financiare pentru plata pensiilor in clipa in care valul demografic care acum are in jur de 50 de ani va ajunge la pensie", a declarat pentru Mediafax vicepresedintele ALDE Varujan Vosganian.Si liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a spus in repetate randuri ca nu este de acord cu desfiintarea pilonului obligatoriu de pensii private.Sambata, cu o zi inainte ca pe site-ul Guvernului sa apara proiectul privind suspendarea Pilonului II de pensii, Tariceanu a precizat ca acesta reprezinta un instrument care sa asigure "o viata mai buna pentru cei care ajung la varsta pensionarii", dar si ca bugetul de pensii de stat va fi supus unor "tensiuni majore".Presedintele ALDE a explicat ca Pilonul II de pensii este un instrument de economisire foarte util, in conditiile in care peste 10 -15 ani va fi o presiune "foarte mare pe bugetul de pensii de stat"."Eu cred in necesitatea acestui instrument, Pilonul II de pensii, care sa asigure o viata mai buna pentru cei care ajung la varsta pensionarii, din motive foarte simple, si anume: evolutia demografica a Romaniei nu este una foarte favorabila, prin urmare bugetul de pensii de stat va fi supus unor tensiuni majore, nu intrevedem posibilitatea unor cresteri substantiale a pensiilor de stat pe termen lung, nu in perioada urmatoare.In perioada urmatoare vom face ceea ce ne-am angajat prin programul de guvernare. Ceea ce am scris in program facem, eu va spun pe termen lung. In momentul in care, de exemplu, peste 10-15 ani va iesi un segment de populatie, asa numitii decretei, nu-mi place sa folosesc acest termen, dar ca sa stiti la ce ma refer, cand vor iesi la pensie, atunci va fi o presiune foarte mare pe bugetul de pensii de stat ...citeste mai departe despre " ALDE se delimiteaza de proiectul aparut pe site-ul Guvernului: Nu sustinem suspendarea Pilonului II de pensii " pe Ziare.com