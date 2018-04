Analistii avertizeaza: Directionarea contributiilor de la Pilonul II catre stat ar avea un efect catastrofal

"In conturile fondurilor de pensii private obligatorii din Romania, 7 la numar, s-au strans peste 9 miliarde de euro. Peste 60% din aceste sume finanteaza deficitul bugetar sau datoria publica, deoarece sunt investite in obligatiuni emise de statul roman, iar 20% din aceste sume asigura lichiditatea pietei de capital de la Bucuresti.In cazul in care contributiile viitoare la Pilonul II ar fi directionate catre bugetul de stat, aceasta ar avea un efect catastrofal pentru piata de capital. In plus, reducerea temporara a deficitului bugetar se face cu costul cresterii viitoare masive a acestuia, cand persoanele care au contribuit la Pilonul II se vor pensiona", se spune in comunicat.Organizatia CFA Romania mentioneaza ca promoveaza investitiile responsabile, cu viziune pe termen lung si administrarea acestora in interesul clientilor."Ne dorim un buget echilibrat pe termen lung si asigurarea unui trai decent la batranete pentru toti romanii printr-un management eficient al pensiilor private.In Romania, cheltuielile sociale reprezinta aproximativ 8% din produsul intern brut, cea mai mare cheltuiala din bugetul de stat (aproape o treime din total). Acest procent va ajunge la 15% din produsul intern brut, intr-un interval de 40 de ani", se arata in comunicat.Potrivit organizatiei, principala diferenta dintre sistemul de stat si cel privat este ca primul este un sistem de tip 'pay-as-you-go', adica banii retinuti in prezent celor care contribuie sunt utilizati pentru a plati pensiile celor care se afla la varsta pensiei.Cel de-al doilea este un sistem finantat - contributiile platite astazi sunt investite in numele participantului, urmand a fi returnate aceluiasi participant sau mostenitorilor, impreuna cu randamentul aferent, la varsta pensionarii."Sunt mari semne de intrebare privind sustenabilitatea pe termen lung a sistemului de pensii. Este necesara rebalansarea proportiei perioadei active in totalul vietii, prin cresterea varstei de pensionare si stimularea economisirii. Consumam mai mult decat veniturile.Un sistem obligatoriu de pensii care sa transfere o parte din costul lunar suportat de angajat catre un cont individual este o solutie", declara Alexandra Smedoiu, vicepresedinte CFA Romania.Conform organizatiei, Romania are cea mai mica rata ...citeste mai departe despre " Analistii avertizeaza: Directionarea contributiilor de la Pilonul II catre stat ar avea un efect catastrofal " pe Ziare.com