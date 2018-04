Analiza: Subminarea contributiilor obligatorii de pensii private pune in pericol siguranta financiara a romanilor

Aceasta forma de diversificare este prezenta in foarte multe state dezvoltate din lume, pentru a usura presiunile asupra sistemelor publice de pensii (Pilon I), care se confrunta cu deficite tot mai mari, din cauza imbatranirii populatiei, potrivit cursdeguvernare.ro.Statele lumii cu cele mai bune sisteme de pensii (Danemarca, Olanda, Australia, Finlanda, Suedia, Elvetia) respecta toate aceeasi reteta: sistemul public de pensii (bazat pe redistributie) este completat de o componenta privata, un Pilon II bazat pe acumulare si administrat privat si, cel mai important, cu contributie obligatorie sau cvasi-obligatorie.In tarile mentionate difera doar platitorul acestei contributii: individul, angajatorul sau statul, potrivit unui studiu realizat de compania de consultanta Melbourne Mercer, citat de APAPR.APAPR reactioneaza astfel la noua ofensiva a guvernului asupra fondurilor de pensii obligatorii administrate privat (Pilonul II), mai precis asupra contributiilor pe care legea le impune, sume de bani care sunt dorite mai degraba pentru acoperirea deficitului public de pensii.Ofensiva guvernamentala in goana dupa baniPremierul Viorica Dancila a declarat marti ca un "grup de lucru" guvernamental lucreaza "la un pachet privind Pilonul II", dar nu a dorit sa dea mai multe detalii:"O sa discut cu ministrul Muncii, dupa ce acest pachet va fi gata vom vorbi, pentru ca nu vreau sa venim cu un punct de vedere si pe urma sa il schimbam", a spus Viorica Dancila.Mai precis, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici a anuntat ca va fi introdus un mecanism care sa ii stimuleze pe contribuabili sa isi mute contributia varsata la Pilonul II, privat, catre Pilonul I, de stat.ResponabilitateaAutoritatile sunt responsabile pentru rezolvarea problemei induse, pe de o parte, presiunea tot mai mare sub care se afla sistemul public de pensii si, pe de alta parte, de deinteresul populatiei pentru economisirea si investitia pe termen lung."Populatia tinde sa isi subestimeze nevoile reale de economisire pentru pensie peste tot in lume, inclusiv in tarile mult mai dezvoltate si educate financiar decat Romania. In aceste conditii, in tara noastra riscul subev... citeste mai departe despre " Analiza: Subminarea contributiilor obligatorii de pensii private pune in pericol siguranta financiara a romanilor " pe Ziare.com