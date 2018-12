Avertisment dur din grupul Erste: Daca va fi formalizat acest proiect de ordonanta, Pilonul II se va distruge in 2019

"Pilonul II, practic, daca va fi formalizat acest proiect de ordonanta, se va distruge in cateva trimestre. In 2019, nu vom mai putea vorbi despre Pilonul II de pensii, care a produs efecte pozitive pentru 7 milioane de romani, in ultimii 11 ani. La momentul in care ne apropiem de preluarea mandatului pentru presedintia Consiliului Europei, renuntam la una dintre foarte putinele masuri de bune practici pe care le avem de oferit Europei, faptul ca avem un sistem de pensii complementar, cu componenta publica, componenta obligatorie privata si componenta voluntara privata.Sa renuntam la aceste lucruri, doar pentru a acoperi niste gauri de final de an, este un pret mult prea mare si-l vom plati cu totii, si-l vom plati foarte multi ani de acum incolo. Stop ordonanta de urgenta a guvernului!", a declarat Dragos Neacsu, directorul general al Erste Asset Management, companie de administrare de fonduri, intr-o conferinta organizata de Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR).Directorul din grupul Erste a sustinut ca Pilonul II, care este cel mai pozitiv lucru care s-a intamplat in ultimii zece ani in Romania, in perioada europeana a Romaniei, ar fi trebuit sa fie aparat de toate guvernele, indiferent de culoarea lor politica si indiferent de forma in care se construiesc majoritatile parlamentare."Este reperul pentru constructia unui comportament financiar sanatos si nu numai, un comportament economic sanatos al populatiei, in contextul in care avem de 30 de ani spor negativ de populatie, avem toate datele demografice care ne sunt impotriva si trebuie sa construim comportamente sanatoase", a subliniat Neacsu.Directorul general al Erste Asset Management a comparat proiectul de OUG cu o a doua Revolutie Fiscala a actualei guvernari, prima fiind cea din septembrie 2017, cand s-au adoptat mai multe masuri, printre care split TVA si trecerea contributiilor de la angajat la angajator."Daca este sa se intample, daca este ca in sedinta de guvern (de joi - n.red.) sa fie aprobata aceasta ordonanta, ceea ce nu ne dorim si ne-am adunat aici, ca sa oprim acest proces legislativ, ea ar afecta, in primul rand, companiile locale si antreprenorii romani, pentru ca firmele care sunt in ...citeste mai departe despre " Avertisment dur din grupul Erste: Daca va fi formalizat acest proiect de ordonanta, Pilonul II se va distruge in 2019 " pe Ziare.com