Cat ne costa pensiile speciale - aproape 4 miliarde de lei in doar 6 luni

Peste 148.000 de oameni au primit, in luna iunie, pensie speciala, potrivit Economica.net, care are datele de la Casa Nationala de Pensii.Peste 9.000 de civili au incasat pensie de serviciu in luna iunie, aici fiind inclusi magistrati, piloti, diplomati, parlamentari si grefieri. Aceste pensii au costat bugetul de stat peste 404,8 milioane de lei in primele 6 luni ale anului.Pensiile speciale sunt platite din bugetul asigurarilor sociale, dar si din bugetul de stat.In primul semestru al anului, cei peste 9.000 de civili au primit pensii in valoare de peste 98 milioane de lei, bani platiti de la bugetul asigurarilor sociale de stat pentru plata pensiilor de serviciu ale civililor. In plus, de la bugetul de stat, adica din banii contribuabililor, s-au mai platit inca 404,8 milioane lei, in conformitate cu legile prin care au fost create privilegiile.Pensiile speciale pentru militariIn luna iunie a acestui an, aproape 139.300 de persoane au incasat pensie speciala militara. De la bugetul de stat s-au folosit in acest sens 3,45 miliarde de lei.Pensiile de serviciu din Aparare au costat bugetul de stat peste 1,48 miliarde de lei brut in primul semestru din anul 2018, cu 8% mai mult decat in aceeasi perioada a anului 2017, mai scrie sursa citata. Astfel, aproape 34.000 de persoane au primit pensie de serviciu platita de Casa de Pensii Sectoriala a MApN.Pensiile de serviciu din Ministerul Afacerilor Interne au costat bugetul de stat 1,66 miliarde de lei, cu aproape 30% mai mult fata de anul trecut. 64.600 de fosti angajati MAI au incasat pensii in luna iunie.Casa de Pensii Sectoriala a SRI a platit pensii de serviciu catre 10.300 de romani in luna iunie. In primul semestru din 2018, aceste pensii au costat bugetul de stat 312 milioane de lei, cu 14% mai mult decat aceeasi perioada din 2017.