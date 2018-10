Cat valoreaza Pilonul II si cati bani ar fi avut participantii, daca statul nu l-ar fi sabotat

Totusi, potrivit informatiilor Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), lucrurile ar fi putut merge mult mai bine daca statul ar fi sprijinit, intr-adevar, dezvoltarea Pilonului II, asa cum ar fi trebuit.Presedintele APAPR, Radu Craciun , a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca fondurile care administreaza banii colectati la Pilonul II merita sprijinite in conditiile in care ele se numara printre principalii investitori din intreaga economie romaneasca."Sistemul este, in mod evident, unul de tip win-win. Pe de o parte, el este gandit in beneficiul celor care participa la el si care urmeaza sa se bucure de pensie. Pe de alta parte, acelasi sistem are un rol important in economie. Iata de ce.La acest moment, fondurile de pensii reprezinta cel mai important investitor institutional din Romania. Or, asta nu este deloc putin lucru, in conditiile in care tara noastra are nevoie disperata de acumulare de capital autohton. Iar Pilonul II este cea mai rapida metoda de acumulare de capital romanesc, in conditiile in care pune laolalta micile contributii pe care oamenii le aduc in sistem.Suntem cel mai important investitor de la Bursa de Valori Bucuresti ( BVB ), cu active in valoare de 1,7 miliarde de euro. E o suma care reprezinta 20% din valoarea actiunilor liber tranzactionate (...) prin comparatie, in Franta si Olanda, 40% din valoarea investita in actiuni vine de la fondurile de pensii.Dezvoltarea bursei de la Bucuresti depinde, de fapt, de existenta unor investitori de magnitudinea fondurilor de pensii private", sustine Radu Craciun.Cat ii costa pe romani faptul ca statul a sabotat sistemul de pensii private obligatoriiContributia la Pilonul II de pensii a devenit obligatorie in anul 2008 pentru toate persoanele angajate care inca nu implinisera 35 de ani. Initial, doar 2% din cuantumul contributiilor de asigurari sociale (CAS) platite de roman mergea la Pilonul II. Acest procent a crescut, anual, cu 0,5% pana in 2010. La acel moment, statul a suspendat cresterea, din pricina recesiunii economice.Dupa criza, procentul din CAS virat catre Pilonul II a continua ...citeste mai departe despre " Cat valoreaza Pilonul II si cati bani ar fi avut participantii, daca statul nu l-ar fi sabotat " pe Ziare.com