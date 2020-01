Cate persoane beneficiaza de pensii speciale. Cea mai mare este de 18.716 lei si o primeste un magistrat

Cei mai multi, respectiv 3.878, erau beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, in cazul acestora inregistrandu-se si cea mai mare pensie medie, respectiv 18.716 lei, din care 17.409 lei cota suportata din bugetul de stat, iar diferenta din bugetul asigurarilor sociale de stat.De Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei beneficiau 840 de persoane. Pensia medie era de 5.538 lei, din care 3.076 lei suportati de la bugetul de stat.In ceea ce priveste beneficiarii Legii 215/2015 pentru modificarea si completarea Legii 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, numarul acestora era de 792 de persoane, pensia medie ridicandu-se la 4.547 de lei (2.595 lei de la bugetul de stat).Potrivit sursei citate, de Legea 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania beneficiau 1.440 de pensionari, iar pensia medie se ridica la 10.891 lei, din care 7.359 lei suportati din bugetul de stat.Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de Conturi s-au acordat unui numar de 609 persoane, media fiind de 7.800 lei, din care 3.844 de lei cota suportata din bugetul de stat.De asemenea, de Legea 130/2015 pentru completarea Legii 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al Parchetelor beneficiau 1.800 pensionari, pensia medie fiind de 4.439 lei, din care 2.525 lei suportati din bugetul de stat.Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a anuntat la finele saptamanii trecute ca propune convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru votarea proiectului privind taierea pensiilor speciale."In calitate de lider al deputatilor PNL, am propus colegilor mei sa solicitam convocarea unei sesiuni extraordinare in care sa supunem votului proiectul de lege al PNL privind taierea pensiilor speciale. Din economia rezultata din taierea pensiilor speciale, guvernul ar avea resursele financiare necesare pentru plata alocatiilor majorate, in urma votului de la sfarsitul lunii decembrie, din Parlament.Tot in decembrie, Comisia de munca a Ca ...citeste mai departe despre " Cate persoane beneficiaza de pensii speciale. Cea mai mare este de 18.716 lei si o primeste un magistrat " pe Ziare.com