Cati pensionari are Romania si cu ce venituri traiesc ei

Numarul celor care s-au pensionat la limita de varsta era de 3.5848.366 persoane, dintre care 2.246.113 femei, in timp ce pensia medie se situa la 1.159 de lei.Pensie anticipata primeau, in iunie 2018, 21.210 persoane (1.278 lei, pensie medie), pensie anticipata partiala 84.812 de persoane (908 de lei pensia medie) si pensie de invaliditate 545.129 persoane (pensie medie de 597 lei), dintre care 47.821 persoane pentru gradul I de invaliditate (476 lei, pensie medie).In aceeasi luna, pensia de urmas s-a acordat unui numar de 517.516 de persoane (540 lei pensia medie), in timp ce ajutor social au primit 330 de pensionari (264 de lei pensie medie) .